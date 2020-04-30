***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 10:44
***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SILVR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SILVR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841448
BIST
12:05101.792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 196,20
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.195
En Düşük
101.266
12:056,9891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0394
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
12:057,6016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0423
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6075
En Düşük
7,5375
12:05385,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 2,99
|Açılış
|: 385,82
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,15
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|BRISA
|9,46
|20.589.925
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|27.836.174
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|100.162
|% 10,00
|
|KUTPO
|11,71
|32.656.076
|% 9,95
|
|TKURU
|13,70
|534.067
|% 9,95
|
|ARDYZ
|27,90
|7.550.744
|% -10,00
|
|DEVA
|16,20
|13.291.047
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|215.845
|% -10,00
|
|PINSU
|7,03
|16.251.901
|% -9,99
|
|ULUUN
|12,70
|39.215.234
|% -9,99
|
|PETKM
|3,62
|293.838.245
|% 0,56
|
|THYAO
|10,70
|280.250.710
|% 0,75
|
|TUPRS
|91,40
|164.091.846
|% 2,81
|
|HUBVC
|23,46
|142.559.848
|% -2,82
|
|ADESE
|1,54
|134.565.689
|% 0,00
|
|ADESE
|1,56
|140.074.696
|% 1,30
|
|PETKM
|3,61
|293.981.862
|% 0,28
|
|IHLGM
|1,09
|80.561.016
|% 0,93
|
|ODAS
|1,84
|131.625.474
|% -0,54
|
|AVOD
|2,86
|122.477.158
|% 4,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6866
|8,7302
|% 0,53
|
|Frank
|7,1613
|7,2044
|% 0,74
|
|Riyal
|1,8536
|1,8629
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|5,17
|
|Altın Gr.
|385
|386
|2,80
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.529
|16,40
|
|Tam
|2.536
|2.591
|16,80
|
|Yarım
|1.236
|1.266
|8,20
|
|Çeyrek
|620
|633
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|15,36
|15,38
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,03
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|B. Petrol
|26,05
|26,05
|1,83
|
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