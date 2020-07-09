***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2020 16:38
***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SILVR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858240
BIST
16:26119.136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 423,37
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
16:266,8648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0040
|Açılış
|: 6,8980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
16:267,7806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0054
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
16:26400,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,25
|Açılış
|: 400,17
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|37.476.951
|% 10,00
|
|KENT
|917,10
|34.823.921
|% 9,99
|
|GLRYH
|13,32
|12.920.601
|% 9,99
|
|BERA
|5,29
|93.170.271
|% 9,98
|
|BFREN
|342,60
|23.909.768
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,93
|11.087.182
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|77.262.000
|% -9,93
|
|MRGYO
|2,43
|19.999.446
|% -9,67
|
|EDIP
|2,46
|27.212.894
|% -8,55
|
|SNPAM
|8,84
|5.356.963
|% -8,20
|
|SISE
|6,67
|3.103.581.498
|% 4,71
|
|THYAO
|11,74
|1.495.211.222
|% 3,80
|
|TRKCM
|4,71
|1.177.124.407
|% 9,28
|
|EKGYO
|2,25
|990.916.700
|% -1,32
|
|ODAS
|2,74
|974.691.246
|% 1,11
|
|SISE
|6,67
|3.103.581.498
|% 4,71
|
|EKGYO
|2,25
|990.916.700
|% -1,32
|
|ODAS
|2,74
|974.691.246
|% 1,11
|
|TRKCM
|4,71
|1.177.124.407
|% 9,28
|
|KRDMD
|3,25
|692.832.941
|% -0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6633
|8,7067
|% 0,47
|
|Frank
|7,2925
|7,3365
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8243
|1,8334
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|1,35
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,25
|
|Cumhuriyet
|2.598
|2.619
|13,60
|
|Tam
|2.675
|2.687
|13,90
|
|Yarım
|1.299
|1.315
|6,80
|
|Çeyrek
|650
|658
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,94
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|4,19
|4,19
|0,06
|
|B. Petrol
|43,14
|43,14
|-0,16
|