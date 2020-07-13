***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.07.2020 10:10
***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SILVR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859253
BIST
13:42117.218
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 2.409,59
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
117.415
En Düşük
116.126
13:426,8665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
13:427,7869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0258
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,7904
En Düşük
7,7554
13:42399,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,41
|Açılış
|: 399,24
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
399,62
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.031,80
|15.956.692
|% 10,00
|
|KARTN
|539,00
|39.298.902
|% 10,00
|
|BFREN
|414,40
|13.155.402
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|542.614
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|542.614
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,21
|492.238
|% -9,97
|
|VKFYO
|5,11
|1.844.684
|% -9,88
|
|OSMEN
|11,92
|49.826
|% -8,31
|
|TACTR
|5,50
|163.945
|% -6,78
|
|TSPOR
|5,90
|434.183.361
|% -5,45
|
|EKGYO
|2,24
|1.015.542.685
|% 3,70
|
|THYAO
|11,95
|636.486.552
|% 1,01
|
|ODAS
|2,87
|455.571.315
|% 6,69
|
|TSPOR
|5,90
|434.183.361
|% -5,45
|
|TRKCM
|4,60
|346.020.860
|% 2,00
|
|EKGYO
|2,24
|1.015.542.685
|% 3,70
|
|ODAS
|2,87
|455.571.315
|% 6,69
|
|IHLGM
|1,78
|222.171.093
|% 7,88
|
|ZOREN
|2,71
|256.043.666
|% 6,69
|
|DOHOL
|2,27
|205.642.991
|% 3,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6261
|8,6694
|% -0,10
|
|Frank
|7,2604
|7,3041
|% -0,00
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|10,35
|
|Altın Gr.
|399
|399
|2,25
|
|Cumhuriyet
|2.595
|2.613
|8,60
|
|Tam
|2.671
|2.682
|8,90
|
|Yarım
|1.298
|1.312
|4,30
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|19,06
|19,10
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|4,21
|4,21
|0,08
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|-0,65
|