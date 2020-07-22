***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.07.2020 10:56
***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SILVR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861100
BIST
10:55117.828
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -213,71
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.828
10:556,8531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0326
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8539
En Düşük
6,8162
10:557,9022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0379
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,9121
En Düşük
7,8064
10:55408,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 4,86
|Açılış
|: 408,67
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|31,94
|322.881
|% 9,99
|
|QNBFL
|101,60
|3.501.766
|% 9,96
|
|FRIGO
|26,94
|461.752
|% 9,96
|
|TKURU
|30,54
|139.934
|% 9,94
|
|QNBFB
|50,35
|23.871.126
|% 9,93
|
|KUTPO
|41,44
|50.953.535
|% -9,99
|
|DERAS
|6,16
|24.226.528
|% -9,94
|
|BERA
|7,98
|10.325.202
|% -8,49
|
|AYES
|4,08
|123.420
|% -7,90
|
|FMIZP
|67,55
|5.009.728
|% -6,83
|
|EKGYO
|2,36
|2.071.284.545
|% 4,42
|
|GARAN
|7,98
|268.442.718
|% 0,50
|
|AFYON
|4,83
|260.926.934
|% 3,65
|
|ASELS
|32,58
|205.944.530
|% 0,74
|
|KRDMD
|3,07
|180.834.308
|% 0,99
|
|EKGYO
|2,36
|2.071.284.545
|% 4,42
|
|IHLGM
|1,78
|99.766.239
|% 1,71
|
|CEMAS
|1,72
|72.197.759
|% -1,15
|
|TSKB
|1,26
|49.640.462
|% 0,00
|
|ADESE
|2,58
|89.589.557
|% 1,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6626
|8,7061
|% 0,06
|
|Frank
|7,3140
|7,3581
|% 0,50
|
|Riyal
|1,8215
|1,8307
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|11,21
|
|Altın Gr.
|409
|409
|4,80
|
|Cumhuriyet
|2.652
|2.677
|31,00
|
|Tam
|2.732
|2.747
|31,70
|
|Yarım
|1.326
|1.344
|15,50
|
|Çeyrek
|665
|673
|7,70
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,79
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|4,80
|4,81
|0,14
|
|B. Petrol
|43,95
|43,95
|-0,37
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