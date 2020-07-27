***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.07.2020 10:00
***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SILVR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861935
BIST
11:141.199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 7,39
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
11:146,8490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 6,8980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8493
En Düşük
6,8322
11:148,0196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0370
|Açılış
|: 8,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,0275
En Düşük
7,9455
11:14426,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 7,43
|Açılış
|: 426,26
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,17
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.432,30
|12.578.751
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,31
|1.398.758
|% 10,00
|
|PKENT
|717,30
|230.253
|% 10,00
|
|EGEEN
|877,20
|26.132.447
|% 9,99
|
|KARTN
|774,10
|34.240.619
|% 9,99
|
|ARTI
|1,73
|36.807
|% -9,90
|
|EMNIS
|3,56
|17.800
|% -8,95
|
|SELGD
|3,01
|316.676
|% -7,10
|
|UFUK
|6,92
|66.031
|% -6,99
|
|EGCYO
|1,10
|100.112
|% -6,78
|
|EKGYO
|2,33
|357.656.997
|% 0,00
|
|ASELS
|35,30
|333.068.650
|% 0,63
|
|SISE
|6,37
|252.015.172
|% -1,39
|
|SASA
|14,11
|195.435.783
|% 2,99
|
|GARAN
|7,90
|168.291.448
|% -0,13
|
|EKGYO
|2,33
|357.656.997
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,98
|106.323.709
|% 7,69
|
|IHLGM
|1,84
|162.774.680
|% 3,95
|
|IHYAY
|1,38
|73.079.015
|% 9,52
|
|GSDHO
|2,62
|138.111.944
|% 9,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7609
|8,8049
|% 0,29
|
|Frank
|7,4231
|7,4678
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8204
|1,8296
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|37,94
|
|Altın Gr.
|426
|426
|7,25
|
|Cumhuriyet
|2.802
|2.832
|-2,00
|
|Tam
|2.859
|2.876
|81,00
|
|Yarım
|1.388
|1.406
|38,60
|
|Çeyrek
|696
|704
|19,30
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|1,33
|
|Gümüş Gr.
|5,30
|5,30
|0,28
|
|B. Petrol
|43,66
|43,66
|-0,12
|