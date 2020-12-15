***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2020 13:01
***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SILVR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893190
BIST
16:301.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,54
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.389
|
1.398
En Düşük
1.385
16:307,8511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8683
En Düşük
7,8148
16:309,5362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0065
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5400
|
9,5716
En Düşük
9,5061
16:30466,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 4,91
|Açılış
|: 466,94
|
|Önceki Kapanış
|: 461,75
|
466,99
En Düşük
460,81
BIST En Aktif Hisseler16:30
|KARTN
|3.264,80
|464.875.754
|% 10,00
|
|INTEM
|22,66
|2.627.903
|% 10,00
|
|UZERB
|51,10
|728.022
|% 9,99
|
|IZTAR
|16,31
|2.083.097
|% 9,98
|
|YAPRK
|49,60
|1.170.461
|% 9,98
|
|ISKUR
|333.000,00
|333.000
|% -10,00
|
|BERA
|17,70
|107.865.732
|% -9,97
|
|MERKO
|10,19
|58.057.665
|% -8,69
|
|RTALB
|33,62
|139.450.504
|% -8,64
|
|BASCM
|11,80
|135.327
|% -8,53
|
|GARAN
|9,67
|1.732.969.280
|% 0,10
|
|ODAS
|4,07
|1.373.790.915
|% 1,50
|
|KRDMD
|5,44
|1.307.056.429
|% 0,18
|
|EKGYO
|2,08
|1.204.516.597
|% 2,46
|
|SISE
|7,38
|1.013.053.838
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,08
|1.204.516.597
|% 2,46
|
|ODAS
|4,07
|1.373.790.915
|% 1,50
|
|YKBNK
|3,13
|783.215.935
|% 2,29
|
|KRDMD
|5,44
|1.307.056.429
|% 0,18
|
|ALBRK
|1,93
|408.231.467
|% 3,76
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8463
|7,8511
|% 0,00
|
|Euro
|9,5290
|9,5362
|% -0,07
|
|Sterlin
|10,4753
|10,5278
|% 0,39
|
|Frank
|8,8055
|8,8586
|% -0,14
|
|Riyal
|2,0855
|2,0959
|% -0,07
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|26,19
|
|Altın Gr.
|467
|467
|4,96
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.137
|20,00
|
|Tam
|3.077
|3.155
|20,54
|
|Yarım
|1.487
|1.526
|9,94
|
|Çeyrek
|746
|763
|4,97
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,55
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|0,13
|
|B. Petrol
|50,60
|50,60
|0,31
|