***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2024 10:48
***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SILVR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264809
BIST
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11:219.057
En Düşük
|Değişim
|: -0,93%
|| -85,40
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
9.026
En Yüksek
9.259
11:2132,4390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0406
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
32,3477
11:2135,0503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0133
|Açılış
|: 35,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
34,9495
11:212.356,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 28,34
|Açılış
|: 2.356,22
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.325,17
BIST En Aktif Hisseler11:21
|ODINE
|64,20
|55.393.879
|% 9,93
|
|EUPWR
|163,40
|484.006.818
|% 6,80
|
|CWENE
|288,75
|377.795.460
|% 2,39
|
|CVKMD
|424,50
|90.985.429
|% 0,18
|
|GRTRK
|68,05
|15.853.352
|% 0,15
|
|VRGYO
|40,56
|52.801.630
|% -9,99
|
|BINHO
|472,25
|555.782.250
|% -9,96
|
|PATEK
|112,00
|333.463.314
|% -9,31
|
|LMKDC
|29,58
|224.216.848
|% -7,79
|
|IZENR
|25,96
|88.007.824
|% -7,62
|
|BINHO
|472,25
|555.782.250
|% -9,96
|
|EUPWR
|163,40
|484.006.818
|% 6,80
|
|AGROT
|35,66
|442.694.586
|% -2,52
|
|MOGAN
|17,50
|441.854.002
|% -6,96
|
|ALVES
|60,25
|419.041.553
|% -4,74
|
|MOGAN
|17,50
|441.854.002
|% -6,96
|
|AGROT
|35,66
|442.694.586
|% -2,52
|
|BEGYO
|4,03
|32.684.103
|% -2,42
|
|LMKDC
|29,58
|224.216.848
|% -7,79
|
|REEDR
|48,16
|367.956.741
|% -5,20
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4348
|32,4390
|% 0,13
|
|Euro
|35,0396
|35,0503
|% 0,04
|
|Sterlin
|41,1001
|41,3061
|% -0,89
|
|Frank
|36,1519
|36,3331
|% -0,74
|
|Riyal
|8,6855
|8,7290
|% -0,76
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,15
|25,18
|% 0,66
|
|Platin
|913,59
|918,03
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.027,54
|1.030,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,25
|87,25
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.258,97
|2.259,35
|% 0,66
|