***SILVR* *SEKUR* *MTRYO* *TUCLK* *OYAYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
09.02.2024 08:52
***SILVR******SEKUR******MTRYO******TUCLK******OYAYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [MTRYO, OYAYO, SEKUR, SILVR, TUCLK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248419
BIST
'
11:308.970
En Düşük
|Değişim
|: 0,23%
|| 20,58
|Açılış
|: 8.993
|
|Önceki Kapanış
|: 8.950
|
8.943
En Yüksek
9.016
11:3030,6862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0951
|Açılış
|: 30,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6600
|
30,6862
En Düşük
30,5224
11:3033,0917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0413
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9200
|
33,1206
En Düşük
32,9675
11:302.005,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 5,44
|Açılış
|: 2.005,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,65
|
2.007,63
En Düşük
1.995,78
BIST En Aktif Hisseler11:30
|SAMAT
|54,45
|90.900.448
|% 10,00
|
|PKART
|60,00
|32.355.309
|% 9,99
|
|KLNMA
|38,52
|4.542.009
|% 9,99
|
|ARZUM
|47,20
|112.211.078
|% 9,97
|
|BRMEN
|4,60
|454.264
|% 9,52
|
|MARKA
|80,05
|2.811.516
|% -9,96
|
|YAYLA
|11,24
|1.708.930
|% -9,94
|
|AVHOL
|56,15
|136.860.645
|% -9,94
|
|SNPAM
|98,15
|1.419.838
|% -6,79
|
|KRGYO
|29,92
|116.354.808
|% -6,03
|
|GUBRF
|166,50
|3.393.157.891
|% 5,38
|
|THYAO
|287,50
|2.735.136.857
|% 0,26
|
|EREGL
|46,46
|2.658.404.876
|% 2,15
|
|KOZAL
|22,24
|2.179.430.165
|% 4,81
|
|EKGYO
|10,59
|1.533.226.508
|% 2,62
|
|EKGYO
|10,59
|1.533.226.508
|% 2,62
|
|QUAGR
|4,45
|569.350.192
|% 6,97
|
|KOZAL
|22,24
|2.179.430.165
|% 4,81
|
|TSPOR
|1,73
|133.187.827
|% 1,76
|
|PETKM
|23,88
|1.410.830.394
|% 0,76
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6840
|30,6862
|% 0,31
|
|Euro
|33,0820
|33,0917
|% 0,12
|
|Sterlin
|38,6253
|38,8190
|% 0,37
|
|Frank
|34,9357
|35,1461
|% 0,20
|
|Riyal
|8,1572
|8,1981
|% 0,25
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,67
|22,69
|% 0,66
|
|Platin
|887,27
|889,54
|% 0,66
|
|Paladyum
|880,16
|884,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,69
|81,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,05
|2.032,38
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:30
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11:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ALARK, GARAN, AKBNK
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11:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, KOZAL, EKGYO
-
11:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 09 artarak (% 0.33 ) 7, 872
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11:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKART, ARZUM, KLNMA, SAMAT
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11:45
Tabandan işlem gören hisse senetleri : YAYLA, AVHOL, MARKA