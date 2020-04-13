***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
13.04.2020 16:33
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Üretim miktarının düşürülmesi ve vardiya sayılarının azaltılması.
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Üretim Faaliyetleri
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Koronavirüs (Covid-19) salgını etkilerinin azaltılması.
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
13.04.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
Üretim miktarının düşürülmesi ve vardiya sayılarının azaltılması sonucunda aylık üretim miktarı yaklaşık %30 oranında düşerek 100.000 adet/ay olan ortalama üretim rakamları 70.000 adet/ay olarak gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İş akdi feshi öngörülmemektedir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Üretim miktarının düşürülmesi sonucu oluşacak atıl işgücü maliyetlerinin karşılanabilmesi için Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu yapılacak olup üretimde çalışmaya devam eden çalışanlar için salgına karşı koruyucu önlemler artırılacaktır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemiz ve dünya genelinde konrol altına alınmasının sağlanması.
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
-
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Herhangi bir etki yaratması beklenmemektedir.
Açıklamalar
26.03.2020 tarihinde yapılan açıklamamızda belirttiğimiz üzere Koronavirüs (Covid-19) salgını etkilerinin azaltılması ve çalışanlarımızın sağlığını koruma amacıyla 30 Mart 2020-05 Nisan 2020 tarihleri arasında çalışanlarımız ücretli izin kapsamında izne çıkartılarak üretime ara verilmiştir.
Ancak gelinen noktada salgının boyutu ve başta ana ihracat pazarımız olan Avrupa ülkelerindeki sipariş ertelemeleri ve iptalleri nedeniyle 13 Nisan 2020 tarihinden itibaren üretim miktarının düşürülmesi ve bu kapsamda vardiya sayısı azaltılarak kısa çalışma ödeneğine başvurulması kararı alınmıştır.
Bu süre içerisinde öncelikli amacımız çalışanlarımızın sağlığını korumak olup herhangi bir işten çıkarma gerçekleştirilmeyecektir.
Şirketimiz operasyonlarının devamlılığını ve çalışanlarımızın sağlığını korumak üzere dinamik olan bu sürecin içerisinde, günlük değerlendirmeler yapılarak gerek duyulduğunda kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile aksiyonlar alınmaya devam edecek ve gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.
Kamuya saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837529
BIST