***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiÜretim miktarının düşürülmesi ve vardiya sayılarının azaltılması.Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiÜretim FaaliyetleriFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniKoronavirüs (Covid-19) salgını etkilerinin azaltılması.Varsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi13.04.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki PayıÜretim miktarının düşürülmesi ve vardiya sayılarının azaltılması sonucunda aylık üretim miktarı yaklaşık %30 oranında düşerek 100.000 adet/ay olan ortalama üretim rakamları 70.000 adet/ay olarak gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısıİş akdi feshi öngörülmemektedir.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerÜretim miktarının düşürülmesi sonucu oluşacak atıl işgücü maliyetlerinin karşılanabilmesi için Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu yapılacak olup üretimde çalışmaya devam eden çalışanlar için salgına karşı koruyucu önlemler artırılacaktır.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarKoronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemiz ve dünya genelinde konrol altına alınmasının sağlanması.Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihŞirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiHerhangi bir etki yaratması beklenmemektedir.Açıklamalar26.03.2020 tarihinde yapılan açıklamamızda belirttiğimiz üzere Koronavirüs (Covid-19) salgını etkilerinin azaltılması ve çalışanlarımızın sağlığını koruma amacıyla 30 Mart 2020-05 Nisan 2020 tarihleri arasında çalışanlarımız ücretli izin kapsamında izne çıkartılarak üretime ara verilmiştir.Ancak gelinen noktada salgının boyutu ve başta ana ihracat pazarımız olan Avrupa ülkelerindeki sipariş ertelemeleri ve iptalleri nedeniyle 13 Nisan 2020 tarihinden itibaren üretim miktarının düşürülmesi ve bu kapsamda vardiya sayısı azaltılarak kısa çalışma ödeneğine başvurulması kararı alınmıştır.Bu süre içerisinde öncelikli amacımız çalışanlarımızın sağlığını korumak olup herhangi bir işten çıkarma gerçekleştirilmeyecektir.Şirketimiz operasyonlarının devamlılığını ve çalışanlarımızın sağlığını korumak üzere dinamik olan bu sürecin içerisinde, günlük değerlendirmeler yapılarak gerek duyulduğunda kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile aksiyonlar alınmaya devam edecek ve gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.Kamuya saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837529BIST