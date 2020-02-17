***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 347.898.922 283.917.753Satışların Maliyeti30 -331.631.259 -262.690.335TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.267.663 21.227.418BRÜT KAR (ZARAR)16.267.663 21.227.418Genel Yönetim Giderleri31 -14.684.249 -9.809.816Pazarlama Giderleri31 -312.688 -310.230Araştırma ve Geliştirme Giderleri31 -3.284.431 -1.627.358Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 37.528.120 53.015.861Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler33 -33.787.968 -57.784.527ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.726.447 4.711.348Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler34 1.492.377 1.819.226Yatırım Faaliyetlerinden Giderler34 0 -74.760Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar15 24.041 -36.697FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.242.865 6.419.117Finansman Gelirleri35 1.744.103 3.149.528Finansman Giderleri35 -11.050.077 -11.702.781SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-6.063.109 -2.134.136Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-309.768 128.612Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri37 -309.768 128.612SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-6.372.877 -2.005.524DÖNEM KARI (ZARARI)-6.372.877 -2.005.524Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-6.372.877 -2.005.524Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 38 -0,14500000 -0,05000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.035.100 11.683.041Dönem Karı (Zararı)-6.372.877 -2.005.524Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)38 -6.372.877 -2.005.524Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.755.611 6.736.152Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9.628.598 6.380.687Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler955.615 377.744Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 1.051.615 366.744Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -96.000 11.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19.211 665.832Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-2.827.563 -1.884.078Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri2.846.774 2.549.910Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler15 10.730 53.239Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler37 141.457 -741.350İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.652.366 6.952.413Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-43.922.208 3.872.963İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -43.470.029 3.532.625İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -452.179 340.338Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler86.673 36.523İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 86.673 36.523Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 -8.430.730 -3.425.289Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 4.504.226 -5.478.423Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler47.812.234 13.572.448İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 6.637.359 1.056.319İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 41.174.875 12.516.129Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 666.681 -29.144Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.922.683 -1.448.479İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 1.922.683 -1.448.479İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.807 -148.186Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12.807 -148.186Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.035.100 11.683.041YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-30.052.119 -19.860.927Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri645.097 2.946.367Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 645.097 2.946.367Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-30.697.216 -22.807.294Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -30.697.216 -22.807.294FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.317.216 18.175.076Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 12.797.373 18.175.076Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-480.157 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.699.803 9.997.190NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6 -10.699.803 9.997.190DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 11.166.603 1.169.413DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 466.800 11.166.603Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 466.800 11.166.603Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar81.852.903 40.777.469İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9,39 79.019.366 38.396.111İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 2.833.537 2.381.358Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar113.148 199.821İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 113.148 199.821Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar12 30.002.054 21.571.324Peşin Ödenmiş Giderler3.963.876 8.468.102İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 3.963.876 8.468.102Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar37 36.377 51.569Diğer Dönen Varlıklar138.879 151.686İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar28 138.879 151.686ARA TOPLAM116.574.037 82.386.574TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR116.574.037 82.386.574DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar4.964 4.964İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 4.964 4.964Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar15 628 11.358Maddi Duran Varlıklar17 72.331.386 55.344.414Kullanım Hakkı Varlıkları19 480.157Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 5.756.856 2.320.307Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı37 1.320.930 1.447.195Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR79.894.921 59.128.238TOPLAM VARLIKLAR196.468.958 141.514.812KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 1.033.623 2.022.537İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 1.033.623 2.022.537Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7.895.202 10.821.476İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 7.895.202 10.821.476Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar97.938.567 52.953.896İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9,39 4.357.209 547.413İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 93.581.358 52.406.483Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 3.308.066 2.641.385Diğer Borçlar2.932.517 1.009.834İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 2.932.517 1.009.834Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Kısa Vadeli Karşılıklar1.619.004 1.308.615Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 1.247.004 840.615Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 372.000 468.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM114.726.979 70.757.743TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER114.726.979 70.757.743UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar36.403.442 19.690.881İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 36.403.442 19.690.881Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 2.606.197 1.192.186Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER39.009.639 20.883.067TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER153.736.618 91.640.810ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar42.732.340 49.874.002Ödenmiş Sermaye29 45.000.000 45.000.000Geri Alınmış Paylar (-)29 -917.564 -917.564Paylara İlişkin Primler (İskontolar)29 52.503 52.503Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.165.331 -396.546Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -1.165.331 -396.546Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -1.165.331 -396.546Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 6.135.609 8.141.133Net Dönem Karı veya Zararı38 -6.372.877 -2.005.524TOPLAM ÖZKAYNAKLAR42.732.340 49.874.002TOPLAM KAYNAKLAR196.468.958 141.514.812Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 35.709.422 -917.564 52.503 -307.529 -307.529 -307.529 3.329.463 14.214.905 17.544.368 52.081.200 52.081.200Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-112.657 -112.657 -112.657 -112.657Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler9.290.578 4.924.327 -14.214.905 -9.290.578 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-89.017 -89.017 -89.017 -2.005.524 -2.005.524 -2.094.541 -2.094.541Dönem Karı (Zararı)0 0 0 -2.005.524 -2.005.524 -2.005.524 -2.005.524Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-89.017 -89.017 -89.017 -89.017 -89.017Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler29 45.000.000 -917.564 52.503 -396.546 -396.546 -396.546 8.141.133 -2.005.524 6.135.609 49.874.002 49.874.002Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 45.000.000 -917.564 52.503 -396.546 -396.546 -396.546 8.141.133 -2.005.524 6.135.609 49.874.002 49.874.002Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-2.005.524 2.005.524 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-768.785 -768.785 -768.785 -6.372.877 -6.372.877 -7.141.662 -7.141.662Dönem Karı (Zararı)0 0 0 -6.372.877 -6.372.877 -6.372.877 -6.372.877Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-768.785 -768.785 -768.785 -768.785 -768.785Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler29 45.000.000 -917.564 52.503 -1.165.331 -1.165.331 -1.165.331 6.135.609 -6.372.877 -237.268 42.732.340 42.732.340Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-6.372.877 -2.005.524DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-735.380 -110.271Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -917.515 -106.650Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-1.710 -31.188Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.710 -31.188Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler183.845 27.567Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi37 183.503 21.330Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi342 6.237Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-735.380 -110.271TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.108.257 -2.115.795Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-7.108.257 -2.115.795http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819669BIST