***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 116.895.392 60.185.497Satışların Maliyeti14 -109.259.202 -59.185.668TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.636.190 999.829BRÜT KAR (ZARAR)7.636.190 999.829Genel Yönetim Giderleri-4.056.898 -3.255.079Pazarlama Giderleri-28.579 -62.673Araştırma ve Geliştirme Giderleri-998.001 -729.354Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 14.103.891 15.692.702Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -17.632.251 -19.091.613ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-975.648 -6.446.188Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler607.168Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-628 -11.358İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)1.557.350FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)581.074 -5.850.378Finansman Gelirleri550.723Finansman Giderleri-1.813.038 -2.706.213SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.231.964 -8.005.868Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri680.285 939.085Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 680.285 939.085SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-551.679 -7.066.783DÖNEM KARI (ZARARI)-551.679 -7.066.783Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları17 -551.679 -7.066.783Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 -0,01200000 -0,17600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.965.016 7.235.667Dönem Karı (Zararı)-551.679 -7.066.783Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)13 -551.679 -7.066.783Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.509.825 1.061.182Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.814.562 1.825.509Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler108.986 331.722Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler108.986 331.722Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler371.570 -161.819Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-6.089.131 -3.130.710Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri6.460.701 2.968.891Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler628 11.358İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler628 11.358Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 -785.921 -945.588İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.006.870 13.241.268Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.607.085 2.828.909İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6,18 -6.703.971 2.780.991İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -2.903.114 47.918Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.588.666 -51.570İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.588.666 -51.570Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -9.603.433 -1.851.489Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 3.829.834Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26.133.967 7.729.919İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6,18 26.769.258 7.882.461İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -635.291 -152.542Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 1.223.969Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.038.163 -350.823İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -1.038.163 -350.823İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-289.750 -117.481Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-289.750 -117.481Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.965.016 7.235.667YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.839.324 -12.009.413Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri393.297 705.236Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9,10 393.297 705.236Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.232.621 -12.714.649Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -4.232.621 -12.714.649FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.462.366 2.187.384Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -1.528.270 2.187.384Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.528.270 2.187.384Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-934.096YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-336.674 -2.586.362NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 -336.674 -2.586.362DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 466.800 11.166.603DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 130.126 8.580.241Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 130.126 466.800Ticari Alacaklar91.459.988 81.852.903İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,18 85.695.964 79.019.366İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 5.764.024 2.833.537Diğer Alacaklar177.221 113.148İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar177.221 113.148Stoklar7 39.605.486 30.002.054Peşin Ödenmiş Giderler8 5.402.383 3.963.876İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.963.876Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 568 36.377Diğer Dönen Varlıklar260.774 138.879İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar260.774 138.879ARA TOPLAM137.036.546 116.574.037TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR137.036.546 116.574.037DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar4.964 4.964İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.964 4.964Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar628Maddi Duran Varlıklar9 73.617.603 72.331.386Kullanım Hakkı Varlıkları480.157Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 5.975.556 5.756.856Ertelenmiş Vergi Varlığı16 2.106.851 1.320.930TOPLAM DURAN VARLIKLAR81.704.974 79.894.921TOPLAM VARLIKLAR218.741.520 196.468.958KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 9.788.150 1.033.623İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9.788.150 1.033.623Banka Kredileri9.788.150 1.033.623Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 1.008.855 7.895.202İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.008.855 7.895.202Banka Kredileri1.008.855 7.895.202Ticari Borçlar124.072.534 97.938.567İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,18 3.660.211 4.357.209İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 120.412.323 93.581.358Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 857.340 3.308.066Diğer Borçlar2.932.517İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.932.517Kısa Vadeli Karşılıklar1.629.315 1.619.004Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.129.444 1.247.004Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 499.871 372.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.924.482İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.924.482ARA TOPLAM139.280.676 114.726.979TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER139.280.676 114.726.979UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 32.598.272 36.403.442İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar32.598.272 36.403.442Banka Kredileri32.598.272 36.403.442Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 3.559.495 2.606.197Uzun Vadeli Karşılıklar332.565Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar332.565TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER36.490.332 39.009.639TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER175.771.008 153.736.618ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar42.970.512 42.732.340Ödenmiş Sermaye13 45.000.000 45.000.000Geri Alınmış Paylar (-)13 -300.495 -917.564Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13 52.503 52.503Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 -1.584.229 -1.165.331Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -1.584.229 -1.165.331Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -1.584.229 -1.165.331Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 354.412 6.135.609Net Dönem Karı veya Zararı17 -551.679 -6.372.877TOPLAM ÖZKAYNAKLAR42.970.512 42.732.340TOPLAM KAYNAKLAR218.741.520 196.468.958Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 -917.564 52.503 -396.546 -396.546 -396.546 8.141.133 -2.005.524 6.135.609 49.874.002 49.874.002Transferler-2.005.524 2.005.524Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-155.742 -155.742 -155.742 -7.066.783 -7.066.783 -7.222.525 -7.222.525Dönem Karı (Zararı)-7.066.783 -7.066.783 -7.066.783 -7.066.783Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-155.742 -155.742 -155.742 -155.742 -155.742Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 -917.564 52.503 -552.288 -552.288 -552.288 6.135.609 -7.066.783 -931.174 42.651.477 42.651.477Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 45.000.000 -917.564 52.503 -1.165.331 -1.165.331 -1.165.331 6.135.609 -6.372.877 -237.268 42.732.340 42.732.340Transferler-6.372.877 6.372.877Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-418.898 -418.898 -418.898 -551.679 -551.679 -970.577 -970.577Dönem Karı (Zararı)-551.679 -551.679 -551.679 -551.679Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-418.898 -418.898 -418.898 -418.898 -418.898Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)617.069 591.680 1.208.749 1.208.749Dönem Sonu Bakiyeler13 45.000.000 -300.495 52.503 -1.584.229 -1.584.229 -1.584.229 354.412 -551.679 -788.947 42.970.512 42.970.512Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-551.679 -7.066.783DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar169.017 -155.744Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -528.182 -194.680Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar591.563 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler105.636 38.936Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi16 105.636 38.936Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)169.017 -155.744TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-382.662 -7.222.527Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-382.662 -7.222.527http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843798BIST