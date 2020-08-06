***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 211.781.922 136.780.182 94.886.530 76.594.685Satışların Maliyeti16 -200.894.919 -131.181.356 -91.635.717 -71.995.688TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.887.003 5.598.826 3.250.813 4.598.997BRÜT KAR (ZARAR)10.887.003 5.598.826 3.250.813 4.598.997Genel Yönetim Giderleri-7.376.257 -6.948.151 -3.319.359 -3.693.072Pazarlama Giderleri-35.345 -96.434 -6.766 -33.761Araştırma ve Geliştirme Giderleri-2.063.732 -1.610.722 -1.065.731 -881.368Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 28.685.640 26.305.139 14.581.749 10.612.437Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -28.173.956 -24.895.590 -10.541.705 -5.803.977ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.923.353 -1.646.932 2.899.001 4.799.256Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.239.432 1.099.011 682.082 491.843Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-1.979 -46.075 -1.979 -46.075Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-628 53.035 0 64.393FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.160.178 -540.961 3.579.104 5.309.417Finansman Gelirleri58.667 1.187.055 58.667 636.332Finansman Giderleri-5.576.403 -5.308.539 -3.763.365 -2.602.326SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.357.558 -4.662.445 -125.594 3.343.423Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri153.662 382.571 -526.623 -556.514Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 153.662 382.571 -526.623 -556.514SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.203.896 -4.279.874 -652.217 2.786.909DÖNEM KARI (ZARARI)-1.203.896 -4.279.874 -652.217 2.786.909Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-1.203.896 -4.279.874 -652.217 2.786.909Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 -0,02700000 -0,09700000 -0,03900000 0,07900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.482.532 14.819.220Dönem Karı (Zararı)-1.203.896 -4.279.874Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.203.896 -4.279.874Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.316.719 4.132.004Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.547.847 4.419.870Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler849.089Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler752.202 351.599Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.365.114 -168.707Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-9.016 -168.707Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler3.374.130Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler628 13.715Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -153.662 -484.473Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-44.499İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.366.030 14.967.090Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.183.165 -3.807.442Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.313.373 5.778.871Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-16.986.147 -8.884.108Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.908.539 20.846.318Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.208.116 1.033.451Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.746.793 14.819.220Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-264.261YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.202.601 -21.898.060Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri131.482 2.403.867Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 131.482 2.403.867Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.343.099 -24.301.927Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -7.343.099 -24.301.927Alınan Faiz9.016FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.208.181 -509.171Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri17.282.002Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.617.255 -509.171Ödenen Faiz-3.374.130Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)917.564YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)488.112 -7.588.011NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)488.112 -7.588.011DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 466.800 11.166.603DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 954.912 3.578.592Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 954.912 466.800Ticari Alacaklar83.036.068 81.852.903İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 82.181.989 79.019.366İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 854.079 2.833.537Diğer Alacaklar177.221 113.148İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar177.221 113.148Stoklar7 46.139.112 30.002.054Peşin Ödenmiş Giderler8 7.721.786 3.963.876Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 1.037 36.377Diğer Dönen Varlıklar665.609 138.879ARA TOPLAM138.695.745 116.574.037TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR138.695.745 116.574.037DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar0 628Diğer Alacaklar4.964 4.964İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.964 4.964Maddi Duran Varlıklar9 74.548.128 72.331.386Kullanım Hakkı Varlıkları0 480.157Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.248.383 5.756.856Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 5.248.383 5.756.856Ertelenmiş Vergi Varlığı18 1.682.982 1.320.930TOPLAM DURAN VARLIKLAR81.484.457 79.894.921TOPLAM VARLIKLAR220.180.202 196.468.958KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11 11.203.827 1.033.623Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11 12.147.459 7.895.202Ticari Borçlar110.847.106 97.938.567İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 2.451.617 4.357.209İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 108.395.489 93.581.358Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 5.438.084 3.308.066Diğer Borçlar129.353 2.932.517İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar129.353 2.932.517Kısa Vadeli Karşılıklar1.805.115 1.619.004Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.273.115 1.247.004Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 532.000 372.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 3.881.262 0ARA TOPLAM145.452.206 114.726.979TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER145.452.206 114.726.979UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11 29.149.376 36.403.442Uzun Vadeli Karşılıklar3.966.032 2.606.197Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 3.966.032 2.606.197TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER33.115.408 39.009.639TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER178.567.614 153.736.618ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar41.612.588 42.732.340Ödenmiş Sermaye15 45.000.000 45.000.000Geri Alınmış Paylar (-)0 -917.564Paylara İlişkin Primler (İskontolar)52.503 52.503Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.011.735 -1.165.331Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.011.735 -1.165.331Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.011.735 -1.165.331Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-224.284 6.135.609Net Dönem Karı veya Zararı-1.203.896 -6.372.877TOPLAM ÖZKAYNAKLAR41.612.588 42.732.340TOPLAM KAYNAKLAR220.180.202 196.468.958Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 -917.564 52.503 -396.546 8.141.133 -2.005.524 49.874.002 49.874.002Transferler-2.005.524 2.005.524Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-521.025 -4.279.874 -4.800.999 -4.800.999Dönem Karı (Zararı)-4.279.874 -4.279.874 -4.279.874Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-521.025 -521.025 -521.025Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 -917.564 52.503 -917.571 6.135.609 -4.279.874 45.073.103 45.073.103Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 -917.564 52.503 -1.165.331 6.135.609 -6.372.877 42.732.340 42.732.340Transferler-6.372.877 6.372.877Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-846.404 -1.203.896 -2.050.300 -2.050.300Dönem Karı (Zararı)-1.203.896 -1.203.896 -1.203.896Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-846.404 -846.404 -846.404Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)917.564 917.564 917.564Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)12.984 12.984 12.984Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 52.503 -2.011.735 -224.284 -1.203.896 41.612.588 41.612.588Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-1.203.896 -4.279.874 -652.217 2.786.909DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-846.404 -471.352 -1.015.421 -315.608Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.058.005 -602.130 -529.823 -407.450Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 12.940 -591.563 12.940Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler211.601 117.838 105.965 78.902Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri211.601 117.838 105.965 78.902Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-846.404 -471.352 -1.015.421 -315.608TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.050.300 -4.751.226 -1.667.638 2.471.301Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-2.050.300 -4.751.226 -1.667.638 2.471.301http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866213BIST