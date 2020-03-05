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***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.03.2020 16:15
GÜNCEL HABERLER



***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 05.03.2020
Genel Kurul Tarihi 30.03.2020
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir AMASYA
İlçe MERZİFON
Adres Organize Sanayi Bölgesi-Merzifon/AMASYA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi.
2 - Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3 - 2019 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 - 2019 Yılına ait Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Şirketin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6 - 2019 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında ortakların bilgilendirilmesi.
7 - 2019 yılı Kar/Zararı hakkında karar alınması.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
9 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve 02.05.2014 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış II.22.1 Geri Alınan Paylar tebliği kapsamında yapılmış olan Şirket Paylarının Geri Alınması Politikası ile ilgili yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi.
12 - 2020 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimi için PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş firmasının görevlendirilmesi hakkında karar verilmesi.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2019 yılı içerisinde yapılan İlişkili Taraf işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2019 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
16 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nın 395.ve 396.maddeleri uyarınca izin verilmesi.
17 - Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul İlanı.pdf - İlan Metni






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824561


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