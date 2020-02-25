***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
25.02.2020 20:56
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
02.05.2014
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirketimizin 02.05.2014 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında alınan kara istinaden alınmış olan şirketimiz paylarından 380.313 adet payın satışı 2,58-2,63 fiyat aralığından gerçekleştirilmiştir.
Kamuya saygılarımızla duyurulur.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
SILVR 25/02/2020 63.678 % 0,142 2,58 % 2,648 117.804,3 -
SILVR 25/02/2020 51.322 % 0,114 2,59 % 2,534 95.458,92 -
SILVR 25/02/2020 246.412 % 0,548 2,6 % 1,986 460.790,44 -
SILVR 25/02/2020 906 % 0,002 2,61 % 1,984 1.703,28 -
SILVR 25/02/2020 16.995 % 0,038 2,62 % 1,946 32.120,55 -
SILVR 25/02/2020 1.000 % 0,002 2,63 % 1,944 1.900 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821574
BIST