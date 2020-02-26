***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
26.02.2020 21:49
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
02.05.2014
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirketimizin 02.05.2014 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında alınan karara istinaden alınmış olan şirketimiz paylarından 315.323 adet payın satışı 2,55-2,58 fiyat aralığından gerçekleştirilmiştir.
Kamuya saygılarımızla duyurulur.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
SILVR 26/02/2020 143.755 % 0,3195 2,55 % 1,6245 261.634,1 -
SILVR 26/02/2020 131.000 % 0,2911 2,56 % 1,3334 239.730 -
SILVR 26/02/2020 40.522 % 0,09 2,57 % 1,2434 74.560,48 -
SILVR 26/02/2020 46 % 0,0001 2,58 % 1,2433 85,1 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821884
BIST