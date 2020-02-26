GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

26.02.2020 21:49
GÜNCEL HABERLER



***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
02.05.2014
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Şirketimizin 02.05.2014 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında alınan karara istinaden alınmış olan şirketimiz paylarından 315.323 adet payın satışı 2,55-2,58 fiyat aralığından gerçekleştirilmiştir.
Kamuya saygılarımızla duyurulur.

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
SILVR 26/02/2020 143.755 % 0,3195 2,55 % 1,6245 261.634,1 -
SILVR 26/02/2020 131.000 % 0,2911 2,56 % 1,3334 239.730 -
SILVR 26/02/2020 40.522 % 0,09 2,57 % 1,2434 74.560,48 -
SILVR 26/02/2020 46 % 0,0001 2,58 % 1,2433 85,1 -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821884


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05115.171
Değişim :  0,71% |  806,74
Açılış :  114.282  
Önceki Kapanış :  114.365  
En Yüksek
115.353 En Düşük
113.147
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRYAT 72,90 14.500.902 % 20,00  
BRSAN 13,10 129.604.274 % 19,96  
OYAYO 2,94 15.085.674 % 14,84  
NIBAS 6,38 309.682 % 11,93  
BALAT 2,48 658.207 % 9,73  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9176 7,9573 % -0,55  
Frank 6,2794 6,3172 % 0,17  
Riyal 1,6347 1,6429 % 0,14  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.647 1.647 16,85  
Altın Gr. 326 326 2,63  
Cumhuriyet 2.149 2.181 -13,00  
Tam 2.136 2.190 -7,30  
Yarım 1.033 1.059 -3,53  
Çeyrek 518 530 -1,77  
Gümüş.Ons 17,95 17,99 0,08  
Gümüş Gr. 3,55 3,56 0,01  
B. Petrol 52,80 52,80 -1,46  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru