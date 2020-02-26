***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkSİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkSİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi02.05.2014Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirketimizin 02.05.2014 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında alınan karara istinaden alınmış olan şirketimiz paylarından 315.323 adet payın satışı 2,55-2,58 fiyat aralığından gerçekleştirilmiştir.Kamuya saygılarımızla duyurulur.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarSILVR 26/02/2020 143.755 % 0,3195 2,55 % 1,6245 261.634,1 -SILVR 26/02/2020 131.000 % 0,2911 2,56 % 1,3334 239.730 -SILVR 26/02/2020 40.522 % 0,09 2,57 % 1,2434 74.560,48 -SILVR 26/02/2020 46 % 0,0001 2,58 % 1,2433 85,1 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821884BIST