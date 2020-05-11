***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
11.05.2020 18:21
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
02.05.2014
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirketimizin 02.05.2014 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında alınan karara istinaden alınmış olan şirketimiz paylarından 409.830 adet payın satışı 2,39-2,41 fiyat aralığından gerçekleştirilmiştir.Bu sonuçla geri alım programı çerçevesinde alınan payların tamamı elden çıkarılmıştır.
Kamuya saygılarımızla duyurulur.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
SILVR 11/05/2020 156.305 % 0,3473 2,39 % 0,5633 259.466,3 -
SILVR 11/05/2020 198.695 % 0,4415 2,4 % 0,1218 331.820,65 -
SILVR 11/05/2020 54.830 % 0,1218 2,41 % 0 90.795,14 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844215
BIST