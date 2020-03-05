***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
05.03.2020 15:47
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II- 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi gereğince, 2019 yılında Şirketin kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan satışların maliyeti veya hasılatın %10'una veya daha fazlasına 2020 yılı içinde ulaşması öngörülen şirketimiz ile ilişkili tarafımız arasında yaygın veya süreklilik arz eden işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmalarına ilişkin olarak düzenlenen rapor dikkate alınarak hazırlanan rapor ekinin sonuç bölümü ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824551
BIST
18:05111.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 1.029,70
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
18:056,1146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0365
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1167
En Düşük
6,0635
18:056,8424
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0729
|Açılış
|: 6,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8432
En Düşük
6,7574
18:05325,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 5,42
|Açılış
|: 325,44
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
326,23
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.194.695
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.067.431
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|11.271.170
|% 14,91
|
|BURVA
|16,50
|383.211
|% 13,32
|
|QNBFB
|51,70
|1.735.733
|% 10,94
|
|ISKUR
|420.000,00
|420.000
|% -16,83
|
|YKGYO
|2,97
|59.906.234
|% -10,81
|
|OZRDN
|2,22
|26.771
|% -7,50
|
|PENGD
|4,41
|24.576.661
|% -7,16
|
|EMKEL
|1,70
|377.981
|% -6,08
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|ASELS
|30,28
|922.440.461
|% 1,68
|
|GARAN
|10,30
|657.536.562
|% -0,58
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|KARSN
|1,91
|265.005.988
|% -1,04
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|KRDMD
|2,74
|208.031.160
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8613
|7,9007
|% 0,83
|
|Frank
|6,3905
|6,4290
|% 1,00
|
|Riyal
|1,6223
|1,6304
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.657
|17,91
|
|Altın Gr.
|325
|325
|4,94
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,26
|17,30
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,02
|
|B. Petrol
|50,64
|50,64
|-0,49
|