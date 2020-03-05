***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II- 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi gereğince, 2019 yılında Şirketin kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan satışların maliyeti veya hasılatın %10'una veya daha fazlasına 2020 yılı içinde ulaşması öngörülen şirketimiz ile ilişkili tarafımız arasında yaygın veya süreklilik arz eden işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmalarına ilişkin olarak düzenlenen rapor dikkate alınarak hazırlanan rapor ekinin sonuç bölümü ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824551BIST