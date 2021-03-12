***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
12.03.2021 14:13
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II- 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi gereğince, 2020 yılında şirketin kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan satışların maliyeti veya hasılatın %10'una veya daha fazlasına 2021 yılı içinde ulaşması öngörülen şirketimiz ile ilişkili tarafımız arasında yaygın veya süreklilik arz eden işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmalarına ilişkin olarak düzenlenen rapor dikkate alınarak hazırlanan rapor ekinin sonuç bölümü ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917861
BIST
15:451.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,44
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.561
En Düşük
1.549
15:457,5681
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,0922
|Açılış
|: 7,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
15:459,0348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0583
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0897
En Düşük
8,9387
15:45415,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,62
|Açılış
|: 415,04
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler15:45
|TRILC
|17,71
|10.103.555
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.268.835
|% 9,99
|
|VAKKO
|14,24
|45.166.318
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|2.962.812
|% 9,95
|
|LUKSK
|51,35
|6.042.323
|% 9,91
|
|ULUSE
|58,30
|2.629.775
|% -7,46
|
|IDEAS
|55,50
|2.163.626
|% -7,04
|
|KENT
|355,00
|1.582.025
|% -6,16
|
|GLRYH
|10,66
|13.591.599
|% -6,08
|
|BURCE
|27,24
|41.212.803
|% -5,87
|
|SASA
|45,20
|940.196.078
|% 0,67
|
|GARAN
|8,95
|839.085.993
|% -0,11
|
|EKGYO
|2,32
|551.786.891
|% 0,00
|
|TCELL
|16,62
|513.374.316
|% 0,42
|
|KRDMD
|7,52
|467.933.468
|% 0,53
|
|EKGYO
|2,32
|551.786.891
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,74
|298.056.882
|% 0,74
|
|GARAN
|8,95
|839.085.993
|% -0,11
|
|IHLAS
|0,92
|78.629.044
|% 2,22
|
|USAK
|2,62
|183.675.146
|% 3,56
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5624
|7,5681
|% 1,23
|
|Euro
|9,0280
|9,0348
|% 0,65
|
|Sterlin
|10,5096
|10,5623
|% 0,76
|
|Frank
|8,1230
|8,1719
|% 0,79
|
|Riyal
|2,0162
|2,0263
|% 1,44
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|-18,20
|
|Altın Gr.
|416
|416
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-17,00
|
|Tam
|2.744
|2.814
|-9,68
|
|Yarım
|1.326
|1.361
|-4,68
|
|Çeyrek
|665
|681
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,63
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,43
|69,43
|-0,20
|