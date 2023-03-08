***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
08.03.2023 15:23
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II- 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi gereğince, 2022 yılında şirketin kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan satışların maliyeti veya hasılatın %10'una veya daha fazlasına 2023 yılı içinde ulaşması öngörülen şirketimiz ile ilişkili tarafımız arasında yaygın veya süreklilik arz eden işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmalarına ilişkin olarak düzenlenen rapor dikkate alınarak hazırlanan rapor ekinin sonuç bölümü ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121599
BIST
17:595.438
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 56,48
|Açılış
|: 5.379
|
|Önceki Kapanış
|: 5.382
|
5.442
En Düşük
5.341
17:5918,9439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0236
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1100
|
18,9927
En Düşük
18,8991
17:5920,0241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0640
|Açılış
|: 20,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
20,1337
En Düşük
19,8891
17:591.106,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,13
|Açılış
|: 1.106,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,74
|
1.109,38
En Düşük
1.100,64
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRKVY
|25,30
|61.597.755
|% 10,00
|
|LIDFA
|5,39
|87.612.243
|% 10,00
|
|SDTTR
|101,20
|411.372.350
|% 10,00
|
|POLTK
|1.683,50
|23.822.134
|% 10,00
|
|SOKE
|17,18
|530.484.412
|% 9,99
|
|ULUSE
|196,30
|241.273.378
|% -10,00
|
|DOAS
|142,20
|1.708.799.026
|% -10,00
|
|UZERB
|190,30
|5.204.148
|% -9,98
|
|RAYSG
|22,26
|23.779.064
|% -9,95
|
|ISKUR
|680.000,00
|680.000
|% -9,33
|
|ASTOR
|46,10
|6.345.817.513
|% -5,42
|
|ISCTR
|14,27
|5.652.728.045
|% 9,94
|
|YKBNK
|11,59
|5.463.364.582
|% 8,22
|
|EREGL
|43,02
|4.749.368.675
|% -2,93
|
|OYAKC
|42,62
|3.325.188.844
|% -5,12
|
|YKBNK
|11,59
|5.463.364.582
|% 8,22
|
|SKBNK
|2,69
|749.200.960
|% 3,46
|
|EKGYO
|8,11
|2.135.466.758
|% 0,12
|
|TSKB
|4,84
|734.047.604
|% 7,56
|
|SNGYO
|3,38
|504.333.557
|% 2,74
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9350
|18,9419
|% 0,11
|
|Euro
|20,1163
|20,1255
|% 0,83
|
|Sterlin
|22,3120
|22,4239
|% 0,01
|
|Frank
|20,0197
|20,1403
|% 0,07
|
|Riyal
|5,0295
|5,0547
|% 0,09
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|9,66
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.109
|5,08
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|-64,00
|
|Tam
|7.551
|7.618
|35,00
|
|Yarım
|3.689
|3.728
|17,00
|
|Çeyrek
|1.845
|1.864
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,20
|20,23
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,30
|12,31
|0,08
|
|B. Petrol
|82,73
|82,73
|-0,56
|