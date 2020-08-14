***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
14.08.2020 15:32
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş 'nin 14.08.2020 tarihli ve BİAŞ-2-3390 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durum olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuya saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869005
BIST
16:031.083
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -17,37
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
16:037,3764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0355
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3824
En Düşük
7,3269
16:038,7299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0518
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7322
En Düşük
8,6435
16:03461,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,61
|Açılış
|: 461,63
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
463,53
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler16:03
|KENT
|2.289,90
|7.909.315
|% 10,00
|
|BAYRK
|7,27
|12.853.170
|% 9,98
|
|NETAS
|15,88
|84.050.300
|% 9,97
|
|AKSEN
|5,09
|149.842.024
|% 9,94
|
|ULAS
|4,98
|5.195.149
|% 9,93
|
|RALYH
|16,11
|3.014.382
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|1.539.506
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|83.148.428
|% -9,99
|
|BURCE
|19,61
|7.298.202
|% -9,96
|
|KUTPO
|26,62
|15.914.208
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,98
|920.280.820
|% 0,00
|
|RTALB
|46,44
|847.721.120
|% 8,00
|
|THYAO
|11,11
|716.990.382
|% -0,27
|
|TUPRS
|78,40
|544.436.481
|% 0,00
|
|ASELS
|17,22
|484.863.257
|% -2,10
|
|EKGYO
|1,98
|920.280.820
|% 0,00
|
|TSKB
|1,10
|144.732.422
|% -1,79
|
|DOHOL
|2,07
|258.750.282
|% 1,97
|
|SKBNK
|1,46
|163.235.616
|% -2,01
|
|KRDMD
|2,76
|304.648.633
|% -1,78
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3720
|7,3764
|% 0,48
|
|Euro
|8,7204
|8,7299
|% 0,60
|
|Sterlin
|9,6542
|9,7026
|% 0,97
|
|Frank
|8,0786
|8,1273
|% 0,54
|
|Riyal
|1,9611
|1,9709
|% 0,50
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|-5,15
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,86
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.129
|38,00
|
|Tam
|3.065
|3.144
|35,83
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|17,33
|
|Çeyrek
|743
|761
|8,67
|
|Gümüş.Ons
|26,68
|26,70
|-0,80
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,16
|
|B. Petrol
|44,83
|44,83
|-0,13
|