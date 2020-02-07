***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.02.2020 11:13
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03.11.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan marka kullanımına ilişkin sözleşmemizin süresinin dolması nedeni ile
Şirketimizin tescilli markaları olan SILVERLINE ve ESTY markalarının kullanım hakkı için üretimini yaptığımız bütün ürünlerin satış ve pazarlama faaliyetlerini sürdürmekte olan SİLVERLİNE EV GEREÇLERİ SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. firması ile 03.02.2020 tarihinde Marka Lisans Sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan sözleşme kapsamında SİLVERLİNE EV GEREÇLERİ SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. firması şirketimiz üretimi dışında kalan bütün ürünler için üçüncü şahıslara ürettirip sattığı ürünlerde şirketimize ait tescilli markaları kullanabilecektir. Yapılan sözleşme ile SİLVERLİNE EV GEREÇLERİ SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. firması üçüncü şahıslara üretimini yaptırarak satışını yapacağı şirketimiz markası adı altındaki ürünler için
2020 ve takip eden yıllarda 3 aylık periyodlar halinde net satışlar üzerinden fatura karşılığı %10 satış primi ödeyecektir.
Sözleşme 2 yıllık süre için imzalanmıştır. Kamuya saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817543
BIST
11:27122.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 125,61
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
122.335
11:275,9889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9905
En Düşük
5,9771
11:276,5692
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0094
|Açılış
|: 6,5640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5663
11:27301,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,05
|Açılış
|: 301,65
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,14
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.268.053
|% 19,97
|
|ARENA
|12,74
|23.640.057
|% 15,71
|
|AYCES
|11,59
|4.989.494
|% 14,98
|
|LINK
|33,74
|19.177.244
|% 14,30
|
|SAFKR
|3,09
|2.991.781
|% 9,57
|
|DOKTA
|55,60
|30.108.997
|% -13,19
|
|SUMAS
|10,72
|25.867
|% -4,63
|
|ULUSE
|33,64
|316.165
|% -4,49
|
|SALIX
|7,02
|12.439
|% -4,36
|
|ROYAL
|2,11
|32.249
|% -4,09
|
|KRDMD
|2,96
|226.994.888
|% 0,68
|
|THYAO
|14,73
|206.136.288
|% -0,07
|
|VESTL
|16,73
|163.344.708
|% 2,83
|
|SISE
|5,63
|140.026.991
|% 0,72
|
|YKBNK
|3,17
|135.776.770
|% 0,63
|
|IHLGM
|1,22
|94.544.026
|% 3,39
|
|KRDMD
|2,96
|226.994.888
|% 0,68
|
|ADESE
|2,26
|99.242.077
|% -1,74
|
|YKBNK
|3,17
|135.776.770
|% 0,63
|
|TEKTU
|1,70
|63.347.879
|% -3,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7215
|7,7602
|% 0,06
|
|Frank
|6,1151
|6,1520
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5914
|1,5994
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.023
|11,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|10,04
|
|Yarım
|960
|984
|4,85
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,42
|
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