***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar03.11.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan marka kullanımına ilişkin sözleşmemizin süresinin dolması nedeni ileŞirketimizin tescilli markaları olan SILVERLINE ve ESTY markalarının kullanım hakkı için üretimini yaptığımız bütün ürünlerin satış ve pazarlama faaliyetlerini sürdürmekte olan SİLVERLİNE EV GEREÇLERİ SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. firması ile 03.02.2020 tarihinde Marka Lisans Sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan sözleşme kapsamında SİLVERLİNE EV GEREÇLERİ SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. firması şirketimiz üretimi dışında kalan bütün ürünler için üçüncü şahıslara ürettirip sattığı ürünlerde şirketimize ait tescilli markaları kullanabilecektir. Yapılan sözleşme ile SİLVERLİNE EV GEREÇLERİ SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. firması üçüncü şahıslara üretimini yaptırarak satışını yapacağı şirketimiz markası adı altındaki ürünler için2020 ve takip eden yıllarda 3 aylık periyodlar halinde net satışlar üzerinden fatura karşılığı %10 satış primi ödeyecektir.Sözleşme 2 yıllık süre için imzalanmıştır. Kamuya saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817543BIST