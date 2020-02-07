GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.02.2020 11:13
GÜNCEL HABERLER



***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

03.11.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan marka kullanımına ilişkin sözleşmemizin süresinin dolması nedeni ile
Şirketimizin tescilli markaları olan SILVERLINE ve ESTY markalarının  kullanım hakkı için üretimini yaptığımız bütün ürünlerin satış ve pazarlama faaliyetlerini sürdürmekte olan SİLVERLİNE EV GEREÇLERİ SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. firması ile 03.02.2020 tarihinde Marka Lisans Sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan sözleşme kapsamında SİLVERLİNE EV GEREÇLERİ SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. firması şirketimiz üretimi dışında kalan bütün ürünler için üçüncü şahıslara ürettirip sattığı ürünlerde şirketimize ait tescilli markaları kullanabilecektir. Yapılan sözleşme ile SİLVERLİNE EV GEREÇLERİ SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. firması üçüncü şahıslara üretimini yaptırarak satışını yapacağı şirketimiz markası adı altındaki  ürünler için
2020 ve takip eden yıllarda 3 aylık periyodlar halinde net satışlar üzerinden fatura karşılığı %10 satış primi ödeyecektir.
Sözleşme 2 yıllık süre için imzalanmıştır. Kamuya saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817543


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:27122.409
Değişim :  0,10% |  125,61
Açılış :  122.476  
Önceki Kapanış :  122.284  
En Yüksek
122.812 En Düşük
122.335
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARDYZ 7,63 1.268.053 % 19,97  
ARENA 12,74 23.640.057 % 15,71  
AYCES 11,59 4.989.494 % 14,98  
LINK 33,74 19.177.244 % 14,30  
SAFKR 3,09 2.991.781 % 9,57  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7215 7,7602 % 0,06  
Frank 6,1151 6,1520 % -0,04  
Riyal 1,5914 1,5994 % -0,01  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Gr. 301 301 -0,13  
Cumhuriyet 1.992 2.023 11,00  
Tam 1.985 2.035 10,04  
Yarım 960 984 4,85  
Çeyrek 481 492 2,42  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru