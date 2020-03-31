***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2020 12:29
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş. arasında 2020 yılı ve izleyen yıllara ilişkin yapılan ve 07.02.2020 tarihinde KAP da ilan edilen marka kullanım sözleşmesi kapsamında 01 Ocak 2020 - 31 Mart 2020 tarihleri arasında şirketimiz üretimi dışında SİLVERLİNE ve ESTY markalı ürünlerin satışından dolayı SİLVERLİNE EV GEREÇLERİ SATIŞ ve PAZARLAMA A.Ş. firmasından
1.056.018,00
TL +KDV marka kullanım ücreti fatura karşılığı tahsil edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833516
BIST
15:1988.770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 710,21
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.748
15:196,5686
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0069
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,6015
En Düşük
6,5557
15:197,2014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0604
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2693
En Düşük
7,1804
15:19339,47
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -3,84
|Açılış
|: 339,47
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|KNFRT
|7,26
|9.674.546
|% 10,00
|
|INTEM
|7,26
|2.500.792
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,09
|2.135.813
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|24.484
|% 10,00
|
|TIRE
|6,29
|9.689.233
|% 9,97
|
|MTRYO
|3,47
|17.322.342
|% -9,87
|
|UZERB
|2,13
|65.419
|% -7,79
|
|OSMEN
|6,60
|36.235
|% -5,44
|
|COSMO
|2,09
|39.107
|% -5,43
|
|QNBFL
|106,00
|5.778.890
|% -5,36
|
|ECILC
|4,83
|567.349.075
|% 5,46
|
|GARAN
|8,14
|498.037.683
|% 1,24
|
|THYAO
|8,94
|453.480.815
|% 2,52
|
|ASELS
|23,42
|331.975.454
|% 0,77
|
|PGSUS
|32,94
|326.750.278
|% 5,92
|
|ECILC
|4,83
|567.349.075
|% 5,46
|
|IHLGM
|1,01
|93.930.102
|% 5,21
|
|YKBNK
|1,88
|160.662.990
|% 0,53
|
|GSRAY
|2,14
|177.867.988
|% 5,94
|
|GARAN
|8,14
|498.037.683
|% 1,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1068
|8,1474
|% -0,45
|
|Frank
|6,7813
|6,8221
|% -0,72
|
|Riyal
|1,7427
|1,7514
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.607
|1.608
|-14,20
|
|Altın Gr.
|338
|339
|-4,58
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,01
|14,04
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,95
|-0,03
|
|B. Petrol
|27,55
|27,55
|1,13
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 707, 08 artarak (% 0.67 ) 106, 061
-
15:33XU100
Endeks 88, 843 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 89 üstünde . İşlem hacmi 5, 945.00 milyon TL de
-
15:33IHLGM
Yüzde 5.21 oranında artışla 1.01 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 237, 450 adet işlem
-
15:31GSDDE
Yüzde 5.98 oranında artışla 1.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 526, 565 adet işlem
-
15:30SAYAS
Yüzde 6.17 oranında artışla 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 971, 342 adet işlem