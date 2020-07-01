***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2020 12:08
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş. arasında 2020 yılı ve izleyen yıllara ilişkin yapılan ve 07.02.2020 tarihinde KAP da ilan edilen marka kullanım sözleşmesi kapsamında 01 Nisan 2020 - 30 Haziran 2020 tarihleri arasında şirketimiz üretimi dışında SİLVERLİNE ve ESTY markalı ürünlerin satışından dolayı SİLVERLİNE EV GEREÇLERİ SATIŞ ve PAZARLAMA A.Ş. firmasından
1.985.561,00
TL +KDV marka kullanım ücreti fatura karşılığı tahsil edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853695
BIST
13:42115.850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -675,08
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.480
13:426,8561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0031
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8573
En Düşük
6,8445
13:427,6850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0130
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7093
En Düşük
7,6799
13:42392,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,20
|Açılış
|: 392,66
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
391,93
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.259.000
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|111.995.554
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|4.573.455
|% 9,97
|
|TRGYO
|3,66
|76.732.960
|% 9,91
|
|MRGYO
|2,00
|29.284.131
|% 9,89
|
|EGCYO
|1,27
|560.918
|% -6,62
|
|MERIT
|23,52
|19.576
|% -5,92
|
|RTALB
|33,18
|31.684.545
|% -5,15
|
|EKIZ
|9,75
|578.911
|% -4,79
|
|GLRYH
|13,43
|9.174.030
|% -4,68
|
|KRDMD
|3,24
|1.287.792.826
|% -0,31
|
|ASELS
|32,86
|977.392.149
|% 1,17
|
|THYAO
|12,28
|761.838.345
|% -1,92
|
|GARAN
|8,34
|749.962.029
|% -1,42
|
|ODAS
|2,59
|717.516.974
|% 4,44
|
|KRDMD
|3,24
|1.287.792.826
|% -0,31
|
|EKGYO
|2,01
|681.230.914
|% -1,95
|
|ODAS
|2,59
|717.516.974
|% 4,44
|
|SKBNK
|1,51
|320.691.672
|% 4,14
|
|DOHOL
|2,20
|402.905.350
|% 4,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4825
|8,5251
|% 0,10
|
|Frank
|7,2029
|7,2463
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8223
|1,8314
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|0,40
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,26
|
|Cumhuriyet
|2.611
|2.650
|25,00
|
|Tam
|2.622
|2.635
|10,80
|
|Yarım
|1.274
|1.289
|5,30
|
|Çeyrek
|637
|645
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|18,15
|18,18
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,05
|0,03
|
|B. Petrol
|42,28
|42,28
|1,01
|