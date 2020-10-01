***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.10.2020 10:38
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş. arasında 2020 yılı ve izleyen yıllara ilişkin yapılan ve 07.02.2020 tarihinde KAP da ilan edilen marka kullanım sözleşmesi kapsamında 01 Temmuz 2020 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında şirketimiz üretimi dışında SİLVERLİNE ve ESTY markalı ürünlerin satışından dolayı SİLVERLİNE EV GEREÇLERİ SATIŞ ve PAZARLAMA A.Ş. firmasından
1.876.616,00
TL +KDV marka kullanım ücreti fatura karşılığı tahsil edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877688
BIST
10:361.147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,60
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.147
10:367,7082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0131
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,7332
En Düşük
7,6335
10:369,0472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0090
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,0945
En Düşük
8,9695
10:36468,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,87
|Açılış
|: 468,87
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
471,34
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler10:36
|KENT
|367,50
|762.930
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|85.800
|% 9,98
|
|ORMA
|15,65
|431.173
|% 9,98
|
|DYOBY
|9,60
|29.999.480
|% 9,97
|
|NATEN
|36,72
|89.216.239
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|316.084
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|108.950
|% -10,00
|
|TKURU
|931,50
|2.741.405
|% -9,99
|
|MRSHL
|373,00
|839.996
|% -9,99
|
|SISE
|7,08
|515.028.577
|% -3,28
|
|ASELS
|19,67
|378.217.537
|% 1,81
|
|GARAN
|7,14
|302.036.402
|% 0,56
|
|KRDMD
|3,37
|146.210.740
|% -0,59
|
|GUBRF
|33,08
|140.124.360
|% 2,99
|
|SISE
|7,08
|515.028.577
|% -3,28
|
|KRDMD
|3,37
|146.210.740
|% -0,59
|
|GARAN
|7,14
|302.036.402
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,15
|83.876.021
|% 0,94
|
|ODAS
|2,83
|96.127.392
|% -0,35
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7013
|7,7082
|% -0,17
|
|Euro
|9,0368
|9,0472
|% -0,10
|
|Sterlin
|9,9221
|9,9718
|% -0,04
|
|Frank
|8,3261
|8,3763
|% -0,06
|
|Riyal
|2,0448
|2,0551
|% -0,13
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|11,67
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,85
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,69
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|5,84
|5,85
|0,09
|
|B. Petrol
|42,05
|42,05
|-0,25
|
Seans Raporu
10:36
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10:49MERKO
Yüzde 8.08 oranında artışla 12.97 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 554, 716 adet işlem
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10:48YONGA
Yüzde 9.95 oranında artışla 40.88 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 297 adet işlem
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10:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 01 artarak (% 0.47 ) 1, 290
-
10:47
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KENT, ISBIR
-
10:47XU100
Endeks 1, 150 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 3, 184.00 milyon TL de