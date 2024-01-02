***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.01.2024 15:26
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş. arasında 2020 yılı ve izleyen yıllara ilişkin yapılan ve 07.02.2020 tarihinde KAP da ilan edilen marka kullanım sözleşmesi kapsamında 01 Ekim 2023 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında şirketimiz üretimi dışında SİLVERLİNE ve ESTY markalı ürünlerin satışından dolayı SİLVERLİNE EV GEREÇLERİ SATIŞ ve PAZARLAMA A.Ş. firmasından 102.283,00 TL + KDV marka kullanım ücreti fatura karşılığı tahsil edilecektir.
Kamuya saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231349
BIST
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16:217.578
En Düşük
|Değişim
|: 1,44%
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|Açılış
|: 7.542
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|: 7.470
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En Yüksek
7.601
16:2129,7286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2152
|Açılış
|: 29,7550
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|Önceki Kapanış
|: 29,6550
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29,7339
En Düşük
29,4693
16:2132,6272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
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|Açılış
|: 32,5500
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
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1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler16:19
|KONTR
|238,70
|1.010.459.738
|% 10,00
|
|SMART
|31,46
|41.387.648
|% 10,00
|
|PAMEL
|114,40
|37.617.646
|% 10,00
|
|KUYAS
|58,90
|45.600.159
|% 9,99
|
|MEDTR
|30,62
|53.284.165
|% 9,99
|
|EMNIS
|83,85
|1.078.458
|% -9,98
|
|SUWEN
|23,12
|57.205.616
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,17
|569.136.498
|% -9,93
|
|DIRIT
|10,26
|1.225.485
|% -7,57
|
|SNPAM
|121,10
|3.929.824
|% -6,85
|
|GUBRF
|169,10
|5.506.813.031
|% 9,95
|
|THYAO
|235,60
|4.212.649.988
|% 3,06
|
|ASTOR
|103,40
|2.913.743.820
|% 9,65
|
|EREGL
|42,08
|2.742.709.535
|% 2,63
|
|YKBNK
|19,63
|2.372.339.969
|% 0,46
|
|SKBNK
|4,29
|1.041.574.698
|% -0,23
|
|EKGYO
|7,09
|988.615.596
|% 3,05
|
|YKBNK
|19,63
|2.372.339.969
|% 0,46
|
|QUAGR
|5,17
|569.136.498
|% -9,93
|
|ZOREN
|4,36
|411.149.573
|% 3,07
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7196
|29,7274
|% 0,73
|
|Euro
|32,6205
|32,6366
|% -0,19
|
|Sterlin
|37,4789
|37,6668
|% 0,13
|
|Frank
|34,8806
|35,0907
|% -0,26
|
|Riyal
|7,9032
|7,9428
|% 0,71
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,93
|23,96
|% 0,66
|
|Platin
|989,00
|990,02
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.086,04
|1.090,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,47
|78,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.067,00
|2.067,23
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:19
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16:34KRGYO
Yüzde 5.40 oranında artışla 31.62 lira fiyatla işlem gören hissede 370, 238 adet işlem
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16:33SEGYO
Yüzde 9.14 oranında artışla 6.45 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 489, 133 adet işlem
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16:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 94, 3 artarak (% 1.43 ) 6, 666
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16:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, UZERB, FORMT, MEDTR, CMBTN, OYLUM, PAMEL, AVGYO, FONET, KUYAS
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16:32
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QUAGR, EMNIS, SUWEN