***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2024 14:37
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş. arasında 2020 yılı ve izleyen yıllara ilişkin yapılan ve 07.02.2020 tarihinde KAP da ilan edilen marka kullanım sözleşmesi kapsamında 01 Ocak 2024 - 31 Mart 2024 tarihleri arasında şirketimiz üretimi dışında SİLVERLİNE ve ESTY markalı ürünlerin satışından dolayı SİLVERLİNE EV GEREÇLERİ SATIŞ ve PAZARLAMA A.Ş. firmasından 355.452,70 TL + KDV marka kullanım ücreti fatura karşılığı tahsil edilecektir.
Kamuya saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265061
BIST
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16:089.110
En Düşük
|Değişim
|: -0,35%
|| -32,03
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
8.962
En Yüksek
9.259
16:0831,9538
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -0,4446
|Açılış
|: 31,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
31,4949
16:0834,4953
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -0,5417
|Açılış
|: 34,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
33,9779
16:082.317,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -10,15
|Açılış
|: 2.317,58
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.279,61
BIST En Aktif Hisseler16:06
|AKENR
|13,97
|1.002.643.476
|% 10,00
|
|SELVA
|17,05
|52.320.842
|% 10,00
|
|ISATR
|1.896.897,50
|1.896.898
|% 10,00
|
|ISGSY
|27,34
|100.543.912
|% 9,98
|
|IZINV
|59,55
|48.247.054
|% 9,97
|
|BAGFS
|22,50
|105.204.756
|% -10,00
|
|UFUK
|239,40
|9.726.544
|% -10,00
|
|CMENT
|540,00
|5.254.906
|% -10,00
|
|EMNIS
|218,70
|2.748.792
|% -10,00
|
|VRGYO
|40,56
|89.547.124
|% -9,99
|
|THYAO
|300,25
|8.810.299.613
|% 0,84
|
|ISCTR
|11,34
|5.292.589.377
|% 2,15
|
|YKBNK
|28,06
|3.752.027.809
|% 2,63
|
|TUPRS
|178,40
|3.256.089.827
|% 0,79
|
|KCHOL
|204,80
|2.551.627.575
|% 2,81
|
|ISCTR
|11,34
|5.292.589.377
|% 2,15
|
|ZOREN
|5,92
|1.721.613.310
|% -0,50
|
|EKGYO
|9,33
|2.423.113.262
|% -6,42
|
|YKBNK
|28,06
|3.752.027.809
|% 2,63
|
|PETKM
|19,13
|1.534.659.274
|% -3,53
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9528
|31,9664
|% -1,33
|
|Euro
|34,4622
|34,5116
|% -1,50
|
|Sterlin
|39,7496
|39,9488
|% -4,14
|
|Frank
|34,9341
|35,1092
|% -4,08
|
|Riyal
|8,4045
|8,4466
|% -3,97
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,19
|25,22
|% 0,66
|
|Platin
|903,73
|906,00
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,55
|1.003,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,94
|86,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.255,04
|2.255,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:06
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-
16:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 51 kaybederek (% -0.30 ) 8, 050
-
16:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZINV, AKENR, DOGUB, SELVA, DITAS, ISATR, ODINE, ISGSY
-
16:21
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMNIS, UZERB, SODSN, BASCM, PEKGY, ORMA, EKIZ, VRGYO, CMENT, UFUK
-
16:21
DOGUB, FENER, IZINV değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:21
NUHCM, OZKGY, CELHA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında