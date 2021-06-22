***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMUSTAFA LAÇİN İcra Kurulu Başkanı Sanayici Yönetim Kurulu Başkanlığı Timay-Tempo Yönetim Kurulu ÜyelikleriMEHMET İLHAN ATAY İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sanayici Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı Timay-Tempo Yönetim Kurulu ÜyelikleriİBRAHİM ATAY İcra Kurulu Üyesi Sanayici Yönetim Kurulu üyeliği Timay-Tempo Yönetim Kurulu ÜyelikleriCEYHAN AYGÜL İcra Kurulu Üyesi Sanayici Mali İşler KoordinatörüMEHMET NAMIK ATAY İcra Kurulu Üyesi Sanayici İcra Kurulu ÜyesiKAZIM TEKİN İcra Kurulu Üyesi BürokratDiğer HususlarAçıklama 24.05.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçimi yapılan Yönetim Kurulu Üyeleri ve 24.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile yeniden oluşturulan İcra Kurulu Üyelerinin güncellemesi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943563BIST