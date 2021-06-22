***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.06.2021 15:47
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA LAÇİN İcra Kurulu Başkanı Sanayici Yönetim Kurulu Başkanlığı Timay-Tempo Yönetim Kurulu Üyelikleri
MEHMET İLHAN ATAY İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sanayici Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı Timay-Tempo Yönetim Kurulu Üyelikleri
İBRAHİM ATAY İcra Kurulu Üyesi Sanayici Yönetim Kurulu üyeliği Timay-Tempo Yönetim Kurulu Üyelikleri
CEYHAN AYGÜL İcra Kurulu Üyesi Sanayici Mali İşler Koordinatörü
MEHMET NAMIK ATAY İcra Kurulu Üyesi Sanayici İcra Kurulu Üyesi
KAZIM TEKİN İcra Kurulu Üyesi Bürokrat
Diğer Hususlar
Açıklama 24.05.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçimi yapılan Yönetim Kurulu Üyeleri ve 24.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile yeniden oluşturulan İcra Kurulu Üyelerinin güncellemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943563
BIST
17:551.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 10,96
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.411
En Düşük
1.394
17:558,6718
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -0,0982
|Açılış
|: 8,6850
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|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,6570
17:5510,3316
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
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|Açılış
|: 10,3250
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|Önceki Kapanış
|: 10,4250
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En Düşük
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17:55495,78
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|Açılış
|: 495,78
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|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
494,49
BIST En Aktif Hisseler17:55
|VAKFN
|10,57
|164.629.822
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.962.441
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.612.558
|% 9,98
|
|SEKFK
|6,62
|27.680.292
|% 9,97
|
|ISGSY
|10,29
|34.816.277
|% 9,94
|
|MERIT
|16,92
|1.117.190
|% -10,00
|
|BOBET
|5,65
|1.025.692.078
|% -9,89
|
|IDGYO
|6,30
|1.971.314
|% -4,98
|
|AYCES
|73,95
|3.897.427
|% -4,70
|
|MAALT
|203,90
|17.544.071
|% -4,50
|
|THYAO
|14,78
|1.597.485.185
|% 1,30
|
|BOBET
|5,65
|1.025.692.078
|% -9,89
|
|GARAN
|8,33
|836.096.020
|% 1,71
|
|HALKB
|5,26
|568.327.599
|% 5,84
|
|BERA
|14,99
|542.991.398
|% -1,64
|
|EKGYO
|2,16
|513.581.234
|% 1,41
|
|BOBET
|5,65
|1.025.692.078
|% -9,89
|
|YKBNK
|2,18
|367.581.048
|% 0,93
|
|HALKB
|5,26
|568.327.599
|% 5,84
|
|THYAO
|14,78
|1.597.485.185
|% 1,30
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6706
|8,6718
|% -1,12
|
|Euro
|10,3246
|10,3316
|% -1,20
|
|Sterlin
|12,0113
|12,0716
|% -1,41
|
|Frank
|9,3760
|9,4325
|% -1,46
|
|Riyal
|2,3028
|2,3144
|% -1,23
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-4,43
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-6,88
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,77
|25,80
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,12
|
|B. Petrol
|75,00
|75,00
|0,10
|