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***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.06.2021 15:47



***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA LAÇİN İcra Kurulu Başkanı Sanayici Yönetim Kurulu Başkanlığı Timay-Tempo Yönetim Kurulu Üyelikleri
MEHMET İLHAN ATAY İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sanayici Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı Timay-Tempo Yönetim Kurulu Üyelikleri
İBRAHİM ATAY İcra Kurulu Üyesi Sanayici Yönetim Kurulu üyeliği Timay-Tempo Yönetim Kurulu Üyelikleri
CEYHAN AYGÜL İcra Kurulu Üyesi Sanayici Mali İşler Koordinatörü
MEHMET NAMIK ATAY İcra Kurulu Üyesi Sanayici İcra Kurulu Üyesi
KAZIM TEKİN İcra Kurulu Üyesi Bürokrat

Diğer Hususlar
Açıklama 24.05.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçimi yapılan Yönetim Kurulu Üyeleri ve 24.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile yeniden oluşturulan İcra Kurulu Üyelerinin güncellemesi yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943563


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