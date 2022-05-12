***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMUSTAFA LAÇİN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 30.07.2001 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği-Yönetim Kurulu Başkanlığı Timay-Tempo Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 6.53 B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMEHMET İLHAN ATAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sanayici 08.11.1994 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı Timay-Tempo Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır 6.67 B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırİBRAHİM ATAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sanayici 08.11.1994 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı-Yönetim Kurulu Üyeliği Timay-Tempo Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 24.54 A-B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırHÜSEYİN ALIŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sanayici 30.07.2001 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Timay-Tempo Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır 6.05 B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırOSMAN SAİT GÜNTEKİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sanayici 24.04.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği - Hayır - Bağımsız Üye https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 670760 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Denetim Komitesi-Riskin Erken Saptanması KomitesiHAYRİ BOZKURT CENDEY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 24.04.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği - Hayır - Bağımsız Üye https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 670760 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Denetim Komitesi-Riskin Erken Saptanması KomitesiCEREN ATAY YETGİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 20.04.2022 İcrada Görevli Değil Silverline Ev Gereçleri A.Ş. yönetim kurulu üyeliği Hayır 0.7 A-B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029759BIST