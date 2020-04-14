GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SISE* *ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

14.04.2020 08:42
GÜNCEL HABERLER



***SISE******ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler [SISE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst&Young Global Limited)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.03.2020
Tescil Tarihi
09.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
13.04.2020 - 10057
Açıklamalar

              Şirketimizin 26 Mart 2020 tarihinde 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2020 Yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernest & Young Global Limited)'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 9 Nisan 2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 13 Nisan 2020 tarihli 10057 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837673


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:0197.921
Değişim :  1,58% |  1.522,41
Açılış :  97.491  
Önceki Kapanış :  96.399  
En Yüksek
98.316 En Düşük
97.273
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MTRYO 3,52 20.092.977 % 10,00  
UZERB 2,86 196.864 % 10,00  
KLNMA 48,88 38.031.886 % 9,99  
SODSN 20,58 70.034 % 9,99  
PETUN 13,55 29.509.251 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5281 8,5708 % 1,06  
Frank 7,0455 7,0880 % 1,13  
Riyal 1,8030 1,8120 % 0,47  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.728 1.729 14,48  
Altın Gr. 377 378 4,60  
Cumhuriyet 2.414 2.473 29,50  
Tam 2.482 2.545 30,40  
Yarım 1.207 1.239 14,80  
Çeyrek 606 619 7,40  
Gümüş.Ons 15,62 15,66 0,24  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 0,06  
B. Petrol 31,16 31,16 -0,58  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru