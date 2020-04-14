***SISE* *ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.04.2020 08:42
***SISE******ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler [SISE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst&Young Global Limited)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.03.2020
Tescil Tarihi
09.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
13.04.2020 - 10057
Açıklamalar
Şirketimizin 26 Mart 2020 tarihinde 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2020 Yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernest & Young Global Limited)'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 9 Nisan 2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 13 Nisan 2020 tarihli 10057 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837673
BIST
16:0197.921
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 1.522,41
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.316
En Düşük
97.273
16:016,7992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0285
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8001
En Düşük
6,7646
16:017,4528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0697
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4599
En Düşük
7,3720
16:01378,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 5,14
|Açılış
|: 378,09
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
378,39
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,52
|20.092.977
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|KLNMA
|48,88
|38.031.886
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|PETUN
|13,55
|29.509.251
|% 9,98
|
|IHEVA
|2,32
|134.463.504
|% -9,73
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|PRZMA
|3,97
|31.083.836
|% -8,74
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|COSMO
|2,11
|11.463
|% -7,05
|
|THYAO
|10,74
|1.440.358.482
|% 5,40
|
|ASELS
|26,28
|1.374.892.394
|% 5,37
|
|GARAN
|8,61
|765.993.218
|% 1,77
|
|PGSUS
|61,35
|652.712.793
|% 9,55
|
|GSRAY
|2,63
|436.724.886
|% 1,94
|
|GSRAY
|2,63
|436.724.886
|% 1,94
|
|IHLGM
|1,09
|162.116.709
|% 1,87
|
|IEYHO
|0,61
|89.574.169
|% 1,67
|
|THYAO
|10,74
|1.440.358.482
|% 5,40
|
|YKBNK
|2,04
|253.663.207
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5281
|8,5708
|% 1,06
|
|Frank
|7,0455
|7,0880
|% 1,13
|
|Riyal
|1,8030
|1,8120
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|14,48
|
|Altın Gr.
|377
|378
|4,60
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.473
|29,50
|
|Tam
|2.482
|2.545
|30,40
|
|Yarım
|1.207
|1.239
|14,80
|
|Çeyrek
|606
|619
|7,40
|
|Gümüş.Ons
|15,62
|15,66
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,06
|
|B. Petrol
|31,16
|31,16
|-0,58
|