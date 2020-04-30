***SISE* *ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***SISE******ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler [SISE]İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01/01/2020 - 31/03/2020 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte PDF dosya olarak verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841903BIST