***SISE* *ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SISE******ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi B Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler SISEGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri B GrubuKarar Tarihi 24.07.2020Genel Kurul Tarihi 26.08.2020Genel Kurul Saati 08:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.08.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYOĞLUAdres Haliç Kongre Merkezi Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No.19 34445 Beyoğlu / İstanbul / TürkiyeGündem Maddeleri1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,3 - Gündemin 4. maddesi uyarınca görüşülecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun 136 ila 158. maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn")'nun 23 ve 24. maddeleri, SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2), mülga SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1), SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlereşlıklı 20. maddesi ile 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat hükümleri dahilinde (karakter kısıtı nedeniyle maddenin tamamı ekte yer almaktadır)4 - Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Soda Sanayii A.Ş., Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulları tarafından 27.04.2020 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve bu suretle TTK'nın 136 ila 158. maddeleri, SPKn'nun 23 ve 24. maddeleri, SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2), SPK'nun II-23.1 Tebliği, SPK'nun 23.3 Tebliği, Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) başta olmak üzere diğer tebliğ ve kararları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve ayrıca KVK'nun "Devir Bölünme ve Hisse Değişimi" başlıklı 19. maddesi ve "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme" başlıklı 20. maddesi ile 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat hükümleri dahilinde (karakter kısıtı nedeniyle maddenin tamamı ekte yer almaktadır)5 - Duyuru Metni ve Birleşme Sözleşmesi çerçevesinde (B) grubu payların mevcut imtiyazlarının devam etmemesi hususunun imtiyazlı pay sahipleri genel kurulunun onayına sunulması,6 - Şirketimizin Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile birleşmesi sonucu tasfiyesiz infisahı konusunda karar alınması,7 - Dilekler ve Kapanış.Genel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Gündem Maddeleri.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin, Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi, Denizli Cam Sanayi unsurlarının bir bütün olarak Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesine devrolması suretiyle birleşmesi işlemi ve bu kapsamda (B) grubu payların mevcut imtiyazlarının devam etmemesi hususu imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu tarafından onaylandı.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarGündem maddeleri:1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması,2. Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,3. Gündemin 4. maddesi uyarınca görüşülecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun 136 ila 158. maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn")'nun 23 ve 24. maddeleri, SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2), mülga SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1), SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3), Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) başta olmak üzere diğer tebliğ ve kararları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve ayrıca 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nun "Devir Bölünme ve Hisse Değişimi" başlıklı 19. maddesi ve "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme" başlıklı 20. maddesi ile 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat hükümleri dahilinde Şirketimiz ile Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Soda Sanayii A.Ş., Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'ye devrolması suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işlemine ("Birleşme İşlemi") ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlarda İmtiyazlı Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,a) Birleşme İşlemi'nin Şişecam Topluluğu piyasa değerinin ve işlem derinliğinin artması sonucunda daha fazla kurumsal yabancı yatırımcının yatırım kriterlerini sağlayabilir hale gelmesi ve bu durumun hisse performansına ve dolayısıyla Şişecam Topluluğu değerine olumlu etkide bulunması amacıyla gerçekleştirildiği,b) Birleşme İşlemi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, SPKn'un 29. maddesinin 6. fıkrası uyarınca öngörülen nisapların aranacağı,c) Birleşme İşlemi'nin SPKn'un "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlığını taşıyan 23. maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olduğu, bu nedenle, SPKn'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24. maddesine göre, Birleşme İşleminin onaylanacağı Genel Kurul Toplantısına katılıp birleşme işlemine olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin, ilgili mevzuat kapsamında paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,d) II-.23.3 sayılı Tebliğ'in Geçici 1. maddesinde (i) 25.02.2020 tarihinden önce kamuya açıklanan önemli nitelikteki işlemlerde, ayrılma hakkına sahip pay sahipleri ve pay tutarlarının 25.02.2020 dikkate alınarak belirleneceği bu tarih itibarıyla belirleme yapılırken takasın tamamlanmasına bakılmaksızın eşleşmiş emirler dikkate alınacağı ve ayrıca (ii) II-.23.3 sayılı Tebliğ'in yürürlüğe girdiği tarihten önce kamuya açıklanan önemli nitelikteki işlemlerde, birinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yürürlükten kaldırılan II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümlerine göre sonuçlandırılacağının düzenlendiği bu çerçevede, Birleşme İşlemi'nin kural olarak Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)'ne tabi olmaya devam edeceği ancak ayrılma hakkına sahip pay sahipleri ve pay tutarlarının 25.02.2020 tarihi dikkate alınarak belirleneceği,e) Birleşme İşlemi'nin onaya sunulacağı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını takiben, Genel Kurul Toplantısı'nda olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin, ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede SPKn'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24. maddesi ve ilgili Tebliğ düzenlemeleri dahilinde ayrılma hakkı kullanım fiyatının 4,455 TL olduğu, 2019 yılı temettü ödemesi sonrası net ayrılma hakkı kullanım fiyatının 4,322 TL olduğu,f) SPK'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9. maddesinin 6. fıkrası hükümleri dahilinde, ayrılma hakkı kullandırılmasına birleşme işleminin onaya sunulacağı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve ayrılma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) iş günü olacağı,g) SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9. maddesinin 7. fıkrasına göre ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin "Ayrılma Hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ayrılma hakkı kullanımını gerçekleştireceği ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç satışı takip eden iş günü ödeneceği,h) SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) m. 16 uyarınca, ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyete yönelik SPK'ya başvuruda bulunulmadığı,i) Birleşme İşlemi'nde birleşme oranının, değişim oranının ve ilgili sair hususların ilgili mevzuat hükümlerine uygun, adil ve makul olarak ve hiçbir şekilde tereddütte yer bırakmayacak şekilde tespitinde, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile Şirketimiz, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Soda Sanayii Anonim Şirketi ve Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi'nin SPKn'a tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, söz konusu hesaplamalarda SPK'nın Seri: II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğ'inin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7. maddesi hükümlerine uygun olarak PwC Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından hazırlanan 27.04.2020 tarihli Uzman Kuruluş Raporu ("Uzman Kuruluş Raporu") esas alındığı,SPK'nın Birleşme Bölünme Tebliği (II-23.2)'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlıklı 7. maddesi hükümlerine uygun olarak, Uzman Kuruluş Görüşü'nün hazırlanmasında birleşmeye taraf şirketler'in nitelikleri dikkate alınarak 4 değerleme yöntemi dikkate alınmıştır. Bu kapsamda, değerleme çalışmasında Gelir Yaklaşımı ("GY"), Piyasa Yaklaşımı ("PY''), Net Varlık Yaklaşımı ("NVY") ve Borsa Değeri ("BD") olmak üzere 4 yöntem kullanıldığı,Birleşecek Şirketler'in nakit yaratma potansiyellerine ilişkin beklentileri daha iyi yansıtıyor olması, aynı zamanda COVID-19 etkilerini dikkate alması ve ayrıca devreye girecek yeni yatırım projelerini içermesi sebebi ile Gelir Yaklaşımı'na, Uzman Kuruluş tarafından %30 ağırlık verilmiştir. Piyasa yaklaşımında incelenen şirketlerin çarpanları anlamlı bir sektör çarpanı olarak değerlendirilerek Piyasa Yaklaşımı'na da Uzman Kuruluş tarafından Gelir Yaklaşımı'ndaki gibi, %30 ağırlık verilmiştir. Sermaye yatırımlarının getirisinin gelecekte oluşması sebebiyle Net Varlık Yaklaşımı'na Uzman Kuruluş tarafından %20 ağırlık verilmiştir. Geçmiş fiyat performanslarının güncel gelişmeleri içermemesinden dolayı Borsa Değeri'ne, Uzman Kuruluş tarafından %20 ağırlık verildiği,Uzman Kuruluş Raporu'na göreBirleşme Oranı: % 73,42795Değişim Oranları:- Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. için 1,00000- Anadolu Cam Sanayii Anonim Şirketi için 0,88239- Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi için 0,33089- Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi için 0,53423- Soda Sanayii Anonim Şirketi için 1,15997- Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi için 0,67615olarak tespit edildiği,j)Birleşme işleminin Genel Kurul Toplantısında red edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,4. Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Soda Sanayii A.Ş., Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulları tarafından 27.04.2020 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve bu suretle TTK'nın 136 ila 158. maddeleri, SPKn'nun 23 ve 24. maddeleri, SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2), SPK'nun II-23.1 Tebliği, SPK'nun 23.3 Tebliği, Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) başta olmak üzere diğer tebliğ ve kararları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve ayrıca KVK'nun "Devir Bölünme ve Hisse Değişimi" başlıklı 19. maddesi ve "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme" başlıklı 20. maddesi ile 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat hükümleri dahilinde Şirketimiz ile Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Soda Sanayii A.Ş., Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'ye devrolması suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işleminin imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun onayına sunulması,5. Duyuru Metni ve Birleşme Sözleşmesi çerçevesinde (B) grubu payların mevcut imtiyazlarının devam etmemesi hususunun imtiyazlı pay sahipleri genel kurulunun onayına sunulması,6. Şirketimizin Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile birleşmesi sonucu tasfiyesiz infisahı konusunda karar alınması,7. Dilekler ve Kapanış.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871240BIST