***SISE* *ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SISE******ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 7244 sayılı kanun kapsamında 2019 yılı kâr payı ödemelerimizin taksitler halinde ödenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler SISEDüzeltme Nedeni 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Gereği Düzeltme yapılmıştır.Karar Tarihi 28.05.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 TaksitPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki GeneST