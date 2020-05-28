***SISE* *ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.05.2020 09:39
***SISE******ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 7244 sayılı kanun kapsamında 2019 yılı kâr payı ödemelerimizin taksitler halinde ödenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler SISE
Düzeltme Nedeni 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Gereği Düzeltme yapılmıştır.
Karar Tarihi 28.05.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 Taksit
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki GeneST
10:53106.013
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 1.059,82
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
105.334
10:536,7967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0245
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7968
En Düşük
6,7656
10:537,4780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0182
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4846
En Düşük
7,4416
10:53375,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 2,94
|Açılış
|: 375,30
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
375,87
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|6.702.372
|% 9,99
|
|SAYAS
|3,91
|3.193.766
|% 9,83
|
|MNDRS
|1,98
|108.911.341
|% 8,79
|
|GLBMD
|4,38
|1.261.209
|% 7,62
|
|PENGD
|3,74
|69.623.311
|% 7,47
|
|CMENT
|31,68
|619.050
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|17.324.108
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|22.982
|% -9,99
|
|KUTPO
|20,38
|2.542.706
|% -9,98
|
|GLRYH
|11,74
|7.485.735
|% -9,97
|
|THYAO
|13,00
|1.254.467.644
|% 5,43
|
|PGSUS
|61,60
|392.197.166
|% 4,23
|
|GARAN
|7,67
|258.369.295
|% 0,39
|
|TUPRS
|86,45
|189.955.633
|% 3,04
|
|ASELS
|30,38
|184.408.515
|% 1,00
|
|THYAO
|13,00
|1.254.467.644
|% 5,43
|
|EKGYO
|1,45
|101.512.462
|% 1,40
|
|MNDRS
|1,98
|108.911.341
|% 8,79
|
|YKBNK
|2,22
|124.216.689
|% 0,45
|
|ZOREN
|1,46
|56.581.917
|% 5,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3057
|8,3473
|% 0,31
|
|Frank
|6,9682
|7,0101
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8019
|1,8109
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|10,16
|
|Altın Gr.
|376
|376
|3,23
|
|Cumhuriyet
|2.440
|2.470
|23,10
|
|Tam
|2.511
|2.534
|23,80
|
|Yarım
|1.226
|1.239
|11,60
|
|Çeyrek
|613
|620
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|17,30
|17,32
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|0,02
|
|B. Petrol
|33,93
|33,93
|-0,81
|