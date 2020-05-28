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***SISE* *ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.05.2020 09:39
GÜNCEL HABERLER



***SISE******ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 7244 sayılı kanun kapsamında 2019 yılı kâr payı ödemelerimizin taksitler halinde ödenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler SISE
Düzeltme Nedeni 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Gereği Düzeltme yapılmıştır.

Karar Tarihi 28.05.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 Taksit
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki GeneST




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KENT 520,90 6.702.372 % 9,99  
SAYAS 3,91 3.193.766 % 9,83  
MNDRS 1,98 108.911.341 % 8,79  
GLBMD 4,38 1.261.209 % 7,62  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.719 1.720 10,16  
Altın Gr. 376 376 3,23  
Cumhuriyet 2.440 2.470 23,10  
Tam 2.511 2.534 23,80  
Yarım 1.226 1.239 11,60  
Çeyrek 613 620 5,80  
Gümüş.Ons 17,30 17,32 0,06  
Gümüş Gr. 3,78 3,79 0,02  
B. Petrol 33,93 33,93 -0,81  
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