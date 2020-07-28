***SISE* *ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SISE******ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 7244 sayılı kanun kapsamında 2019 yılı kâr payı ödemelerimizin taksitler halinde ödenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler SISEDüzeltme Nedeni Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi DüzeltmesiKarar Tarihi 28.05.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 TaksitPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)B Grubu, İşlem Görmüyor, TREANCM00029 1. Taksit 0,0942433 9,42433 15 0,0801068 8,01068B Grubu, İşlem Görmüyor, TREANCM00029 2. Taksit 0,0390900 3,909 15 0,0332265 3,32265B Grubu, İşlem Görmüyor, TREANCM00029 TOPLAM 0,1333333 13,33333 15 0,1133333 11,33333A Grubu, ANACM, TRAANACM91F7 1. Taksit 0,0942433 9,42433 15 0,0801068 8,01068A Grubu, ANACM, TRAANACM91F7 2. Taksit 0,0390900 3,909 15 0,0332265 3,32265A Grubu, ANACM, TRAANACM91F7 TOPLAM 0,1333333 13,33333 15 0,1133333 11,33333Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)1. Taksit 29.05.2020 29.05.2020 02.06.2020 01.06.20202. Taksit 24.08.2020 24.08.2020 26.08.2020 25.08.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)B Grubu, İşlem Görmüyor, TREANCM00029 0 0A Grubu, ANACM, TRAANACM91F7 0 0Ek AçıklamalarSPK ile yapılan görüşme ve alınan onay neticesinde, 2019 yılına ilişkin kar dağıtımından geriye kalan bakiye kar payı 01.10.2020 tarihinde (veya mevzuat uyarınca ödenebilecek ilk tarihte) ödenecek olup, birleşme işleminin görüşüleceği 26.08.2020 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılma hakkına sahip pay sahiplerimiz kar payı alma hakkına sahip olacaklardır. Bu nedenle dağıtılacak kâr payından tüm pay sahiplerimizin temettü alma hakkı 24.08.2020 tarihi itibarıyla ayrılacak ve böylece kar payı alma hakkına sahip pay sahiplerimiz belirlenmiş olacaktır.24.08.2020 ve sonrasında satın alınacak payların 01.10.2020 tarihinde (veya mevzuat uyarınca ödenebilecek ilk tarihte) yapılacak olan kar payı ödemesinden yararlanma hakkı olmayacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 kardagıtım-2019.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 750.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 139.351.378Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Esas Sözleşmenin 29. maddesinin c bendine göre ortaklara I.temettü dağıtıldıktan sonra kalanın %10'un %80'i kurucu intifa senedi sahiplerine %20'si B grubu paylara dağıtılır.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 422.163.000 108.210.6754. Vergiler ( - ) 82.305.000 -2.415.0425. Net Dönem Kârı 527.224.000 105.795.6336. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -5.289.782 -5.289.7828. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 521.934.218 100.505.852Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 521.934.218 100.505.8529. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 5.332.681 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 527.266.899 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 100.000.000 0* Nakit 100.000.000 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 8.438.684 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 33.754.737 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 10.469.342 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 369.271.455 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 41.687.569Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETB Grubu 1.415.091,98 0 0,27 0,11333 11,33333A Grubu 83.584.908,02 0 16,01 0,11333 11,33333TOPLAM 85.000.000 0 16,29 0,11333 11,33333Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları(*) Ortaklığın net dönem karı (422.163.000 + 82.305.000 =) 504.468.000 Türk Lirası olup, (22.756.000) Türk Liralık kısmı diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan sürdürülen faaliyetlerin vergi gelir -giderleri toplamına isabet ettiği için, (504.468.000 + 22.756.000 =) 527.224.000 Türk Lirası tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karını ifade etmektedir.(**) Kar payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile 23/07/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince stopaj oranı %15 alınarak, brüt pay başına kar payı tutarlarının net değerlerini göstermekte olup, dağıtılan kar payının net dağıtılabilir dönem karına oranı % 19,16'ya isabet etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862377BIST