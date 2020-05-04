***SISE* *ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SISE******ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [SISE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.07.2019 - 28.06.2013Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRusya'daki bağlı ortaklığımız Ruscam Glass Packaging Holding'e ait Pokrov fabrikasının 70.000 ton/yıl kapasiteli fırını ateşlenmiştir. Yatırım tutarı 15 milyon USD'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842123BIST