***SISE* *ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.09.2020 16:10
***SISE******ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [SISE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18 Eylül 2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Geçici Madde 13'te düzenlenen 2019 yılı net dönem kârının dağıtımı 30.09.2020 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmıştır. Bu kapsamda, daha önce kamuoyunun bilgisine sunulan detaylar doğrultusunda, ilgili dönem kârı 04.01.2021 tarihinde (veya tekrar değiştirilmesi durumunda mevzuat uyarınca ödenebilecek ilk tarihte) ödenecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875667
BIST
16:191.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,84
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
16:197,5737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0270
|Açılış
|: 7,5920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5765
En Düşük
7,5327
16:198,9738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0199
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9815
En Düşük
8,9268
16:19474,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,90
|Açılış
|: 474,62
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,95
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler16:19
|AYCES
|77,55
|6.931.957
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.963.015
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.805,10
|814.501
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|ISBTR
|50.227,20
|736.136
|% 10,00
|
|YONGA
|66,00
|2.271.522
|% -9,96
|
|TACTR
|7,46
|1.123.640
|% -9,90
|
|NUGYO
|7,65
|64.529.925
|% -9,89
|
|BRKO
|0,55
|4.523.412
|% -9,84
|
|ETILR
|3,12
|1.610.219
|% -9,57
|
|KRDMD
|3,23
|1.293.598.862
|% 2,87
|
|PETKM
|4,39
|730.628.892
|% 0,46
|
|HLGYO
|2,59
|546.721.751
|% 7,02
|
|DGKLB
|2,61
|424.134.209
|% -9,06
|
|VKGYO
|3,50
|387.956.982
|% 7,03
|
|KRDMD
|3,23
|1.293.598.862
|% 2,87
|
|HLGYO
|2,59
|546.721.751
|% 7,02
|
|PETKM
|4,39
|730.628.892
|% 0,46
|
|DGKLB
|2,61
|424.134.209
|% -9,06
|
|IHLAS
|1,06
|121.802.985
|% 0,00
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5698
|7,5737
|% 0,36
|
|Euro
|8,9647
|8,9738
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,7827
|9,8318
|% 0,23
|
|Frank
|8,2889
|8,3389
|% 0,19
|
|Riyal
|2,0119
|2,0220
|% 0,31
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|6,24
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,13
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|23,00
|
|Tam
|3.136
|3.214
|17,58
|
|Yarım
|1.516
|1.555
|8,50
|
|Çeyrek
|760
|777
|4,26
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,90
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,19
|43,19
|-0,12
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:31ETYAT
Yüzde 9.84 oranında artışla 2.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 680, 793 adet işlem
-
16:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 7 artarak (% 0.06 ) 1, 241
-
16:29PRKAB
Yüzde 4.94 oranında artışla 8.92 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 057, 618 adet işlem
-
16:28DMSAS
Yüzde 9.92 oranında artışla 7.31 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 052, 208 adet işlem
-
16:26KLNMA
Yüzde 7.38 oranında artışla 46.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 564, 038 adet işlem