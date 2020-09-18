***SISE* *ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SISE******ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [SISE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar18 Eylül 2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Geçici Madde 13'te düzenlenen 2019 yılı net dönem kârının dağıtımı 30.09.2020 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmıştır. Bu kapsamda, daha önce kamuoyunun bilgisine sunulan detaylar doğrultusunda, ilgili dönem kârı 04.01.2021 tarihinde (veya tekrar değiştirilmesi durumunda mevzuat uyarınca ödenebilecek ilk tarihte) ödenecektir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875667BIST