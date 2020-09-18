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***SISE* *ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.09.2020 16:10
GÜNCEL HABERLER



***SISE******ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [SISE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   18 Eylül 2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Geçici Madde 13'te düzenlenen 2019 yılı net dönem kârının dağıtımı 30.09.2020 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmıştır. Bu kapsamda, daha önce kamuoyunun bilgisine sunulan detaylar doğrultusunda, ilgili dönem kârı 04.01.2021 tarihinde (veya tekrar değiştirilmesi durumunda mevzuat uyarınca ödenebilecek ilk tarihte) ödenecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875667


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Cumhuriyet 3.153 3.201 23,00  
Tam 3.136 3.214 17,58  
Yarım 1.516 1.555 8,50  
Çeyrek 760 777 4,26  
Gümüş.Ons 26,86 26,90 -0,14  
Gümüş Gr. 6,53 6,54 -0,03  
B. Petrol 43,19 43,19 -0,12  
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