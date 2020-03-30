***SISE* *ANACM*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
30.03.2020 08:39
***SISE******ANACM*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
27 Mart 2020 tarihinde Anadolu Cam Sanayii A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,73-2,77 TL fiyat aralığından 2.265.186 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Anadolu Cam Sanayii A.Ş. sermayesindeki paylarımız %77,57 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
27/03/2020 302.292 0 302.292 579.527.684,87 579.829.976,87 % 77,27 % 77,27 % 77,31 % 77,31
27/03/2020 685.000 0 685.000 579.829.976,87 580.514.976,87 % 77,31 % 77,31 % 77,4 % 77,4
27/03/2020 95.000 0 95.000 580.514.976,87 580.609.976,87 % 77,4 % 77,4 % 77,41 % 77,41
27/03/2020 954.420 0 954.420 580.609.976,87 581.564.396,87 % 77,41 % 77,41 % 77,54 % 77,54
27/03/2020 228.474 0 228.474 581.564.396,87 581.792.870,87 % 77,54 % 77,54 % 77,57 % 77,57
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833060
BIST