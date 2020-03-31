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***SISE* *ANACM*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

31.03.2020 08:56
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***SISE******ANACM*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

30 Mart 2020 tarihinde Anadolu Cam Sanayii A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,78-2,85 TL fiyat aralığından 1.670.300 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Anadolu Cam Sanayii A.Ş. sermayesindeki paylarımız %77,80 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
30/03/2020 365.000 0 365.000 581.792.870,87 582.157.870,87 % 77,57 % 77,57 % 77,62 % 77,62
30/03/2020 190.000 0 190.000 582.157.870,87 582.347.870,87 % 77,62 % 77,62 % 77,65 % 77,65
30/03/2020 340.013 0 340.013 582.347.870,87 582.687.883,87 % 77,65 % 77,65 % 77,69 % 77,69
30/03/2020 775.287 0 775.287 582.687.883,87 583.463.170,87 % 77,69 % 77,69 % 77,8 % 77,8




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833476


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TIRE 6,29 9.158.766 % 9,97  
GEDIK 19,09 6.016.000 % 9,97  
SNKRN 2,21 910.781 % 9,95  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,0826 8,1231 % -0,74  
Frank 6,7972 6,8382 % -0,49  
Riyal 1,7445 1,7533 % -0,02  
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Altın Ons 1.610 1.613 -10,10  
Altın Gr. 341 341 -1,98  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
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