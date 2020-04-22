***SISE* *ANACM*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***SISE******ANACM*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [ANACM]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar21 Nisan 2020 tarihinde Anadolu Cam Sanayii A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,65-3,75 TL fiyat aralığından 1.120.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Anadolu Cam Sanayii A.Ş. sermayesindeki paylarımız %78,28 sınırına ulaşmıştır.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)21/04/2020 15.000,00 15.000 585.995.911,87 586.010.911,87 % 78,13 % 78,13 % % 78,13 % 78,1321/04/2020 89.000 89.000 586.010.911,87 586.099.911,87 % % 78,13 % % 78,13 % % 78,15 % 78,1521/04/2020 23.500,00 23.500,00 586.099.911,87 586.123.411,87 % % 78,15 % % 78,15 % % 78,15 % 78,1521/04/2020 15.000,00 15.000,00 586.123.411,87 586.138.411,87 % 78,15 % 78,15 % % 78,15 % 78,1521/04/2020 62.500,00 62.500,00 586.138.411,87 586.200.911,87 % % 78,15 % 78,15 % % 78,16 % 78,1621/04/2020 108.977,00 108.977,00 586.200.911,87 586.309.888,87 % % 78,16 % % 78,16 % % 78,17 % 78,1721/04/2020 10.000,00 10.000,00 586.309.888,87 586.319.888,87 % % 78,17 % % 78,17 % % 78,18 % 78,1821/04/2020 175.000,00 175.000,00 586.319.888,87 586.494.888,87 % 78,18 % % 78,18 % % 78,20 % 78,221/04/2020 235.000,00 235.000,00 586.494.888,87 586.729.888,87 % % 78,20 % 78,20 % % 78,23 % 78,2321/04/2020 386.023,00 386.023,00 586.729.888,87 587.115.911,87 % 78,23 % % 78,23 % 78,28 % 78,28http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839735BIST