***SISE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 11:16
***SISE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SISE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822640
BIST
11:37105.053
En Yüksek
|Değişim
|: -4,86%
|| -5.364,92
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
105.736
En Düşük
99.332
11:376,2492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0488
|Açılış
|: 6,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2530
En Düşük
6,1998
11:376,8939
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0722
|Açılış
|: 6,8640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,8939
En Düşük
6,8179
11:37327,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,60
|Açılış
|: 327,82
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,28
|8.667.555
|% 13,60
|
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|OYAYO
|3,77
|11.106.298
|% 11,54
|
|OYLUM
|3,02
|3.552.744
|% 6,34
|
|SANEL
|3,78
|11
|% 5,00
|
|ISBTR
|39.015,00
|39.015
|% -15,00
|
|QNBFB
|34,86
|81.991
|% -14,98
|
|GYHOL
|16,60
|39.956
|% -14,96
|
|DOKTA
|20,48
|3.072
|% -14,93
|
|BUCIM
|3,41
|743.689
|% -11,20
|
|THYAO
|11,50
|428.161.588
|% -5,35
|
|ASELS
|26,68
|269.112.227
|% -4,65
|
|GARAN
|9,55
|111.610.384
|% -6,28
|
|PETKM
|3,63
|85.949.610
|% -2,94
|
|YKBNK
|2,30
|85.498.508
|% -6,12
|
|IHLGM
|1,23
|78.032.308
|% -4,65
|
|EKGYO
|1,37
|76.932.255
|% -6,80
|
|THYAO
|11,50
|428.161.588
|% -5,35
|
|ODAS
|1,95
|72.234.046
|% -4,41
|
|CEMAS
|1,15
|41.744.809
|% -5,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0049
|8,0451
|% 0,43
|
|Frank
|6,4382
|6,4770
|% 1,04
|
|Riyal
|1,6583
|1,6667
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.631
|1.631
|-5,93
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,82
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,24
|17,29
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|-0,05
|
|B. Petrol
|50,41
|50,41
|-1,32
|