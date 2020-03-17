***SISE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 12:09
***SISE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SISE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830002
BIST
15:5384.887
En Yüksek
|Değişim
|: -3,41%
|| -3.001,18
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
15:536,4897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0618
|Açılış
|: 6,4960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4951
En Düşük
6,4177
15:537,1299
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0630
|Açılış
|: 7,1320
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1234
15:53309,24
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -4,19
|Açılış
|: 309,24
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.262.352
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,40
|71.400
|% 8,11
|
|DITAS
|7,60
|469.821
|% 7,80
|
|CELHA
|5,65
|1.048.335
|% 7,62
|
|KARTN
|289,30
|7.363.200
|% 6,01
|
|GOZDE
|2,34
|5.456.596
|% -10,00
|
|KRTEK
|1,35
|492.567
|% -10,00
|
|MAVI
|34,02
|2.325.770
|% -10,00
|
|DOAS
|6,12
|3.887.690
|% -10,00
|
|CRFSA
|4,86
|2.386.471
|% -10,00
|
|ASELS
|21,16
|962.450.957
|% -7,68
|
|THYAO
|7,87
|811.514.820
|% -4,37
|
|GARAN
|8,19
|584.007.926
|% 0,00
|
|NUGYO
|2,23
|360.000.000
|% -4,70
|
|YKBNK
|1,98
|261.122.824
|% -2,46
|
|YKBNK
|1,98
|261.122.824
|% -2,46
|
|IHLGM
|0,79
|83.600.535
|% -8,14
|
|THYAO
|7,87
|811.514.820
|% -4,37
|
|NUGYO
|2,23
|360.000.000
|% -4,70
|
|TSKB
|0,89
|78.101.329
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8358
|7,8751
|% -0,44
|
|Frank
|6,7350
|6,7756
|% -0,45
|
|Riyal
|1,7245
|1,7332
|% 0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.481
|1.481
|-34,00
|
|Altın Gr.
|310
|310
|-3,34
|
|Cumhuriyet
|2.063
|2.094
|26,00
|
|Tam
|2.063
|2.116
|33,24
|
|Yarım
|997
|1.024
|16,08
|
|Çeyrek
|500
|512
|8,04
|
|Gümüş.Ons
|12,25
|12,28
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|2,58
|2,59
|-0,09
|
|B. Petrol
|29,71
|29,71
|-0,34
|