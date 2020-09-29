***SISE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2020 10:56
***SISE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SISE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877161
BIST
11:381.125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,14
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.128
En Düşük
1.120
11:387,8509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0503
|Açılış
|: 7,8520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8539
En Düşük
7,7776
11:389,1714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0673
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1731
En Düşük
9,0696
11:38474,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,17
|Açılış
|: 474,42
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
475,19
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler11:38
|YAPRK
|53,35
|429.788
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.193.232
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|2.771.891
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|5.621.646
|% 10,00
|
|EMNIS
|36,30
|374.180
|% 10,00
|
|KENT
|303,80
|10.800
|% -14,42
|
|YONGA
|40,10
|939.824
|% -9,97
|
|EKIZ
|9,16
|221.535
|% -7,38
|
|NIBAS
|20,02
|5.746
|% -6,88
|
|ARMDA
|62,55
|7.592.801
|% -6,64
|
|SISE
|7,58
|1.723.437.163
|% -2,45
|
|GARAN
|7,02
|443.103.988
|% 0,43
|
|TRKCM
|4,91
|320.011.613
|% -3,73
|
|ODAS
|2,79
|307.519.724
|% 2,57
|
|KRDMD
|3,32
|283.190.269
|% 2,47
|
|SISE
|7,58
|1.723.437.163
|% -2,45
|
|ODAS
|2,79
|307.519.724
|% 2,57
|
|CEMAS
|1,71
|174.153.994
|% 3,64
|
|KRDMD
|3,32
|283.190.269
|% 2,47
|
|TRKCM
|4,91
|320.011.613
|% -3,73
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8487
|7,8509
|% 0,64
|
|Euro
|9,1655
|9,1714
|% 0,74
|
|Sterlin
|10,0651
|10,1156
|% 0,79
|
|Frank
|8,4513
|8,5023
|% 0,50
|
|Riyal
|2,0849
|2,0954
|% 0,49
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|1,08
|
|Altın Gr.
|475
|475
|2,53
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|52,00
|
|Tam
|3.097
|3.175
|54,36
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|26,30
|
|Çeyrek
|751
|768
|13,15
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,71
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,03
|
|B. Petrol
|42,61
|42,61
|-0,26
|
Seans Raporu
11:38
daha fazla
-
11:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 6 artarak (% 0.25 ) 1, 029
-
11:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, SUMAS, DARDL, BRISA, RODRG, ARTI, KERVN, BRKO, VANGD, ORMA
-
11:50
ALCAR, YBTAS, PENGD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:50
AYCES, SANEL, FENER değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:50
Bu seansda işlem gören 289 hisse senedinden 167 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 104 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 18 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem