***SISE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2021 10:08
***SISE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SISE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985009
BIST
14:351.735
En Yüksek
|Değişim
|: -3,85%
|| -69,51
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.735
14:3510,6522
En Yüksek
|Değişim
|: -12,61%
|| -1,5377
|Açılış
|: 10,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
14:3512,1818
En Yüksek
|Değişim
|: -11,98%
|| -1,6583
|Açılış
|: 12,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
14:35610,61
En Yüksek
|Değişim
|: -13,73%
|| -97,19
|Açılış
|: 610,61
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
610,54
BIST En Aktif Hisseler14:35
|PENTA
|359,70
|29.503.778
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|9.052.371
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|12.015.221
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|5.013.982
|% 9,86
|
|SUMAS
|100,00
|308.737
|% 9,53
|
|DZGYO
|2,34
|84.260.711
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|13.171.835
|% -10,00
|
|GSDHO
|2,70
|152.471.950
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.235.621
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|GARAN
|11,77
|2.511.514.151
|% -0,93
|
|SISE
|12,64
|1.933.649.736
|% -4,82
|
|EREGL
|24,62
|1.434.845.021
|% -3,22
|
|KRDMD
|8,65
|1.163.077.248
|% -6,99
|
|TUPRS
|140,70
|1.153.638.003
|% -6,01
|
|YKBNK
|3,49
|838.174.029
|% 0,29
|
|GARAN
|11,77
|2.511.514.151
|% -0,93
|
|SISE
|12,64
|1.933.649.736
|% -4,82
|
|ODAS
|1,38
|179.020.315
|% 0,73
|
|KRDMD
|8,65
|1.163.077.248
|% -6,99
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,5952
|10,6522
|% -12,61
|
|Euro
|12,0204
|12,1818
|% -11,98
|
|Sterlin
|14,2431
|14,3146
|% -12,37
|
|Frank
|11,5215
|11,5909
|% -12,84
|
|Riyal
|2,8261
|2,8403
|% -12,76
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-0,07
|
|Altın Gr.
|622
|623
|-85,29
|
|Cumhuriyet
|4.226
|4.290
|-615,00
|
|Tam
|4.169
|4.291
|-646,93
|
|Yarım
|2.015
|2.076
|-312,94
|
|Çeyrek
|1.011
|1.038
|-156,47
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,85
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,86
|7,87
|-1,09
|
|B. Petrol
|75,59
|75,59
|0,31
|
Seans Raporu
14:35
daha fazla
-
14:50BAGFS
Yüzde -8.80 oranında düşüşle 14.41 lira fiyatla işlem gören hissede 299, 658 adet işlem
-
14:49KRDMD
Yüzde -7.96 oranında düşüşle 8.56 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 409, 998 adet işlem
-
14:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -46, 97 kaybederek (% -2.37 ) 1, 934
-
14:46XU100
Endeks 1, 763 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 29 altında . İşlem hacmi 21, 137.00 milyon TL de
-
14:46FROTO
Yüzde -6.62 oranında düşüşle 211.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 517, 510 adet işlem