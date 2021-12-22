***SISE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.12.2021 14:30
***SISE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SISE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985442
BIST
17:131.814
En Yüksek
|Değişim
|: -4,10%
|| -77,65
|Açılış
|: 1.833
|
|Önceki Kapanış
|: 1.892
|
1.896
En Düşük
1.784
17:1312,4974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0672
|Açılış
|: 12,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7500
|
12,7919
En Düşük
12,0745
17:1314,1579
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0510
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
14,8602
En Düşük
13,6023
17:13722,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,93
|Açılış
|: 722,21
|
|Önceki Kapanış
|: 720,19
|
735,56
En Düşük
693,99
BIST En Aktif Hisseler17:11
|BURCE
|33,92
|31.652.781
|% 698,12
|
|KRDMD
|9,30
|1.754.355.714
|% 315,18
|
|ASUZU
|29,26
|51.950.117
|% 291,18
|
|KRDMA
|7,98
|101.599.221
|% 269,44
|
|SNGYO
|4,15
|47.709.376
|% 248,74
|
|YESIL
|1,87
|16.307.667
|% -88,20
|
|ITTFH
|1,27
|11.185.106
|% -41,47
|
|KLGYO
|1,67
|25.202.041
|% -34,51
|
|IHLGM
|0,81
|12.563.455
|% -27,68
|
|ICBCT
|5,50
|10.077.093
|% -22,21
|
|GARAN
|11,89
|4.190.771.261
|% 4,48
|
|SISE
|13,28
|3.184.033.906
|% -9,97
|
|EREGL
|25,52
|2.902.280.041
|% -9,70
|
|THYAO
|19,35
|2.192.318.999
|% -2,91
|
|YKBNK
|3,47
|1.997.687.512
|% 3,27
|
|YKBNK
|3,47
|1.997.687.512
|% 3,27
|
|GARAN
|11,89
|4.190.771.261
|% 4,48
|
|TSKB
|1,47
|381.025.498
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,17
|568.089.756
|% -0,46
|
|SISE
|13,28
|3.184.033.906
|% -9,97
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,4447
|12,4699
|% -0,75
|
|Euro
|14,0915
|14,1550
|% -0,38
|
|Sterlin
|16,6157
|16,6990
|% 0,28
|
|Frank
|13,5156
|13,5970
|% 0,08
|
|Riyal
|3,3212
|3,3379
|% -0,15
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|6,30
|
|Altın Gr.
|717
|718
|-2,68
|
|Cumhuriyet
|4.828
|4.901
|-412,00
|
|Tam
|4.785
|4.922
|-436,40
|
|Yarım
|2.313
|2.381
|-211,10
|
|Çeyrek
|1.160
|1.190
|-105,55
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,71
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|9,06
|9,07
|0,02
|
|B. Petrol
|74,02
|74,02
|0,06
|
Seans Raporu
17:11
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17:26ISDMR
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17:23KCHOL
Yüzde -9.13 oranında düşüşle 27.28 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 433, 463 adet işlem