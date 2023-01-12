***SISE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:26
***SISE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SISE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SISE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100980
BIST
17:124.940
En Yüksek
|Değişim
|: 4,47%
|| 211,18
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.944
En Düşük
4.601
17:1218,7838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
17:1220,3302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1400
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,3626
En Düşük
20,1628
17:121.144,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 11,85
|Açılış
|: 1.144,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.148,22
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler17:10
|KRDMA
|17,38
|365.905.149
|% 10,00
|
|PRZMA
|7,82
|2.520.834
|% 9,99
|
|SDTTR
|62,30
|13.935.326
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|25.285.245
|% 9,97
|
|DOGUB
|12,37
|61.221.769
|% 9,96
|
|COSMO
|95,25
|1.429.916
|% -9,97
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|10.662.394
|% -9,92
|
|POLTK
|1.579,40
|109.168.325
|% -9,10
|
|YONGA
|30,44
|436.753
|% -7,42
|
|THYAO
|133,70
|11.504.372.374
|% 6,70
|
|KRDMD
|18,80
|8.033.997.983
|% 9,37
|
|EREGL
|39,14
|6.114.153.548
|% 6,24
|
|ASELS
|55,45
|5.241.899.386
|% 5,02
|
|KOZAL
|547,00
|4.990.384.766
|% 5,44
|
|EKGYO
|8,37
|4.044.969.244
|% 3,59
|
|KRDMD
|18,80
|8.033.997.983
|% 9,37
|
|YKBNK
|8,99
|2.975.210.755
|% 4,66
|
|SKBNK
|2,60
|669.723.297
|% 1,96
|
|PETKM
|17,28
|3.442.772.647
|% 3,66
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7778
|18,7814
|% 0,04
|
|Euro
|20,3032
|20,3096
|% 0,59
|
|Sterlin
|22,8465
|22,9611
|% 0,49
|
|Frank
|20,0926
|20,2137
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9841
|5,0091
|% 0,02
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|13,93
|
|Altın Gr.
|1.147
|1.147
|14,37
|
|Cumhuriyet
|7.691
|7.807
|54,00
|
|Tam
|7.744
|7.799
|66,00
|
|Yarım
|3.770
|3.816
|33,00
|
|Çeyrek
|1.891
|1.908
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|14,56
|14,58
|0,44
|
|B. Petrol
|84,28
|84,28
|1,61
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:25GMTAS
Yüzde 9.57 oranında artışla 7.10 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 204, 282 adet işlem
-
17:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 189, 45 artarak (% 4.51 ) 4, 386
-
17:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRDMA, DOGUB, ARMDA, MARTI, SDTTR, PRZMA, KNFRT, TEKTU, GMTAS, ONCSM
-
17:24
KRDMB, SASA, SDTTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:24
BRKSN, ISKUR, ULUSE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında