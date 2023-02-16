***SISE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 10:11
***SISE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SISE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113816
BIST
11:305.039
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 88,24
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.996
11:3018,8581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 19,0970
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
11:3020,2273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0691
|Açılış
|: 20,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
11:301.116,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,71
|Açılış
|: 1.116,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler11:30
|KONYA
|3.586,90
|15.595.841
|% 10,00
|
|OYAKC
|30,14
|192.179.865
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|5.431.274
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|3.920.135
|% 9,99
|
|AFYON
|9,48
|23.964.994
|% 9,98
|
|RAYSG
|14,15
|2.163.249
|% -9,99
|
|AGESA
|26,50
|33.660.850
|% -9,68
|
|MACKO
|59,65
|268.502.331
|% -9,48
|
|AKGRT
|2,71
|90.979.179
|% -8,45
|
|SKTAS
|3,51
|11.375.007
|% -8,12
|
|THYAO
|143,70
|3.540.611.589
|% 2,72
|
|EREGL
|42,64
|2.721.333.556
|% 3,19
|
|TUPRS
|629,60
|1.737.123.250
|% 9,51
|
|SISE
|44,56
|1.677.184.460
|% 4,36
|
|KRDMD
|18,95
|1.587.049.257
|% 8,35
|
|KRDMD
|18,95
|1.587.049.257
|% 8,35
|
|EKGYO
|7,32
|629.510.704
|% 1,67
|
|AKBNK
|16,58
|1.353.222.719
|% 2,54
|
|YKBNK
|9,26
|689.416.429
|% 3,58
|
|EREGL
|42,64
|2.721.333.556
|% 3,19
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8486
|18,8581
|% 0,05
|
|Euro
|20,2089
|20,2273
|% 0,34
|
|Sterlin
|22,6709
|22,7846
|% 0,28
|
|Frank
|20,3597
|20,4824
|% 0,21
|
|Riyal
|5,0126
|5,0377
|% 0,07
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|2,05
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|3,15
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.598
|7.658
|23,00
|
|Yarım
|3.712
|3.747
|11,00
|
|Çeyrek
|1.856
|1.874
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,67
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,16
|13,18
|0,05
|
|B. Petrol
|85,91
|85,91
|0,53
|
Seans Raporu
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