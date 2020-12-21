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***SISE* *ISFIN*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

21.12.2020 14:05


Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/10/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
İş Finansal Kiralama A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Finansal Kiralama
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
695.302.645
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
18.12.2020
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
305.315
Beher Pay Fiyatı
3,87
Toplam Tutar
1.181.569
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
0,04
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,002
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,007
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Önemsiz
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
1.042.049
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Kurumsal Vergisi Kanunu 5/1-e maddesi gereğince
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26.10.2020
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Borsa İstanbul A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Yok
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
26/10/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Borsa Rayici Bedel
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Şirketin finansal büyüklüğü açısından %1'in altında olması
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz portföyünde bulunan 305.315 Türk Lirası nominal değerdeki İş Finansal Kiralama A.Ş. paylarının 305.315 Türk Lirası nominal değerli kısmı 1.181.569  Türk Lirası peşin bedelle Borsa İstanbul AŞ'ne pay piyasasında satılmasına ve satış işlemi sonucunda ortaya çıkacak karın Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi hükümleri kapsamında değerlendirilmesi hususlarında karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894053


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Cumhuriyet 3.081 3.128 5,00  
Tam 3.065 3.146 2,46  
Yarım 1.481 1.522 1,19  
Çeyrek 743 761 0,59  
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