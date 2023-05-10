***SISE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.05.2023 17:52
***SISE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Efes Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149703
BIST
17:594.494
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -41,72
|Açılış
|: 4.544
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|Önceki Kapanış
|: 4.536
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4.555
En Düşük
4.486
17:5919,5393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
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|Açılış
|: 20,8200
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|Önceki Kapanış
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19,5769
En Düşük
19,4851
17:5921,4304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
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|Açılış
|: 22,7500
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|Önceki Kapanış
|: 22,4600
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21,3125
17:591.273,46
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|: -0,26%
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|Açılış
|: 1.273,46
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|Önceki Kapanış
|: 1.276,73
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1.287,00
En Düşük
1.270,15
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRSAN
|137,50
|292.056.709
|% 10,00
|
|EGPRO
|58,85
|40.958.658
|% 10,00
|
|ULAS
|15,42
|9.364.452
|% 9,99
|
|MTRYO
|3,21
|1.977.634
|% 9,93
|
|FADE
|8,32
|7.391.255
|% 9,91
|
|IZINV
|19,55
|11.117.372
|% -9,99
|
|TUKAS
|10,92
|194.441.237
|% -9,98
|
|AVHOL
|21,12
|4.388.018
|% -9,97
|
|GRTRK
|20,44
|148.315.172
|% -9,96
|
|NETAS
|21,58
|50.412.516
|% -9,40
|
|ISCTR
|12,82
|5.629.788.341
|% 5,78
|
|KCHOL
|87,85
|3.492.555.715
|% 1,15
|
|THYAO
|126,80
|2.829.393.107
|% -1,55
|
|SISE
|36,74
|2.264.727.202
|% -2,03
|
|AKBNK
|16,81
|2.188.022.099
|% 0,60
|
|ISCTR
|12,82
|5.629.788.341
|% 5,78
|
|YKBNK
|10,49
|2.154.879.823
|% 0,96
|
|EKGYO
|5,45
|725.253.911
|% -0,73
|
|AKBNK
|16,81
|2.188.022.099
|% 0,60
|
|DOHOL
|8,38
|753.087.269
|% -4,66
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5338
|19,5393
|% 0,13
|
|Euro
|21,4229
|21,4304
|% 0,20
|
|Sterlin
|24,5974
|24,7208
|% 0,16
|
|Frank
|21,8527
|21,9844
|% 0,12
|
|Riyal
|5,1951
|5,2211
|% 0,13
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.027
|2.027
|-7,44
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|-3,98
|
|Cumhuriyet
|9.333
|9.474
|71,00
|
|Tam
|9.306
|9.548
|96,19
|
|Yarım
|4.557
|4.726
|67,00
|
|Çeyrek
|2.271
|2.356
|34,00
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,42
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|15,94
|15,96
|-0,12
|
|B. Petrol
|76,97
|76,97
|-0,47
|