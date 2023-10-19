***SISE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.10.2023 09:08
***SISE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SISE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Efes Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207617
BIST
'
11:057.885
En Düşük
|Değişim
|: 0,54%
|| 42,36
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.843
|
7.832
En Yüksek
7.932
11:0528,0053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0055
|Açılış
|: 28,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0100
|
28,5091
En Düşük
27,8969
11:0529,6108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0882
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
30,0718
En Düşük
29,4688
11:051.756,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,01
|Açılış
|: 1.756,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.751,93
|
1.787,74
En Düşük
1.748,30
BIST En Aktif Hisseler11:03
|MEKAG
|44,24
|2.650.507
|% 10,00
|
|OSMEN
|242,00
|13.251.436
|% 10,00
|
|A1CAP
|37,64
|48.586.163
|% 9,99
|
|SODSN
|83,15
|1.858.319
|% 9,99
|
|GLBMD
|37,72
|17.486.436
|% 9,97
|
|QNBFL
|1.051,40
|3.163.663
|% -10,00
|
|KLNMA
|37,00
|2.524.288
|% -9,18
|
|ENSRI
|35,00
|38.113.620
|% -6,57
|
|MAALT
|1.133,10
|118.607.035
|% -5,54
|
|ORMA
|108,10
|114.586
|% -5,18
|
|THYAO
|217,80
|1.681.408.682
|% 0,60
|
|BRSAN
|965,80
|1.344.037.832
|% 4,07
|
|TUPRS
|138,30
|1.051.611.230
|% -2,05
|
|YKBNK
|18,56
|708.781.825
|% 0,54
|
|ISMEN
|41,16
|645.620.451
|% 9,53
|
|ZOREN
|5,95
|369.030.270
|% 0,17
|
|EKGYO
|7,41
|391.808.340
|% 1,09
|
|YKBNK
|18,56
|708.781.825
|% 0,54
|
|ODAS
|11,91
|370.128.261
|% 0,17
|
|VAKBN
|16,83
|443.094.245
|% 2,62
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9955
|28,0063
|% 0,02
|
|Euro
|29,5853
|29,6034
|% 0,27
|
|Sterlin
|33,8520
|34,0218
|% -0,03
|
|Frank
|31,0270
|31,2140
|% 0,12
|
|Riyal
|7,4475
|7,4849
|% 0,16
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|2,89
|
|Altın Gr.
|1.758
|1.758
|6,35
|
|Cumhuriyet
|12.160
|12.344
|232,00
|
|Tam
|11.884
|11.992
|-3,00
|
|Yarım
|5.960
|6.019
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.971
|3.009
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|22,97
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,71
|20,74
|0,18
|
|B. Petrol
|90,86
|90,86
|-0,64
|
Seans Raporu
11:03
daha fazla
-
11:18BRSAN
Yüzde 4.25 oranında artışla 967.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 404, 199 adet işlem
-
11:17ISMEN
Yüzde 9.79 oranında artışla 41.26 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 327, 915 adet işlem
-
11:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 61 artarak (% 0.24 ) 8, 222
-
11:16XU100
Endeks 7, 884 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 22, 271.00 milyon TL de
-
11:16DOFER
Yüzde 9.93 oranında artışla 25.02 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 724 adet işlem