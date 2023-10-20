***SISE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.10.2023 18:11
***SISE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Efes Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208289
BIST
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18:057.511
En Düşük
|Değişim
|: -3,33%
|| -258,35
|Açılış
|: 7.691
|
|Önceki Kapanış
|: 7.769
|
7.447
En Yüksek
7.711
18:0527,9984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0174
|Açılış
|: 28,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0500
|
28,1586
En Düşük
27,8071
18:0529,6984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0201
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0731
En Düşük
29,4310
18:051.783,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 8,43
|Açılış
|: 1.783,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
|
1.798,38
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|1.786,40
|147.504.734
|% 10,00
|
|YBTAS
|101.728,80
|6.305.595
|% 10,00
|
|MEKAG
|48,66
|20.111.908
|% 9,99
|
|DOFER
|27,52
|3.183.541
|% 9,99
|
|AVTUR
|10,24
|32.664.792
|% 9,99
|
|UZERB
|198,00
|3.340.159
|% -10,00
|
|AYCES
|486,10
|29.662.723
|% -10,00
|
|BIOEN
|23,42
|1.457.993.348
|% -9,99
|
|OSTIM
|10,72
|136.729.135
|% -9,99
|
|BMSCH
|16,77
|99.373.338
|% -9,98
|
|THYAO
|207,10
|7.377.830.084
|% -3,04
|
|TUPRS
|129,30
|5.053.667.840
|% -3,07
|
|ASELS
|40,12
|4.196.827.386
|% -2,38
|
|PETKM
|20,34
|3.714.897.638
|% -2,40
|
|YKBNK
|17,86
|3.033.001.458
|% -4,03
|
|ZOREN
|5,72
|2.828.307.709
|% -0,35
|
|EKGYO
|6,92
|1.802.541.151
|% -3,76
|
|ODAS
|11,90
|2.650.076.103
|% 4,39
|
|PETKM
|20,34
|3.714.897.638
|% -2,40
|
|YKBNK
|17,86
|3.033.001.458
|% -4,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9857
|27,9984
|% 0,06
|
|Euro
|29,6783
|29,6984
|% 0,07
|
|Sterlin
|33,9335
|34,1037
|% 0,24
|
|Frank
|31,2622
|31,4505
|% 0,08
|
|Riyal
|7,4371
|7,4744
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|9,39
|
|Altın Gr.
|1.782
|1.782
|6,89
|
|Cumhuriyet
|12.305
|12.491
|186,00
|
|Tam
|11.989
|12.095
|23,00
|
|Yarım
|6.013
|6.073
|12,00
|
|Çeyrek
|2.997
|3.036
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,45
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|21,01
|21,04
|0,30
|
|B. Petrol
|92,70
|92,70
|0,32
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GZNMI
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 869, 350 adet işlem
-
17:58BFREN
Yüzde -6.95 oranında düşüşle 10, 924.50 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 023 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 7, 478 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 75 altında . İşlem hacmi 88, 262.00 milyon TL de
-
17:57PNLSN
Yüzde -7.48 oranında düşüşle 52.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 076, 587 adet işlem
-
17:56OSTIM
Yüzde -8.06 oranında düşüşle 10.95 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 497, 562 adet işlem