***SISE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.12.2023 09:13
***SISE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Efes Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225659
BIST
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10:407.618
En Düşük
|Değişim
|: 1,18%
|| 88,93
|Açılış
|: 7.623
|
|Önceki Kapanış
|: 7.529
|
7.605
En Yüksek
7.652
10:4029,0456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0693
|Açılış
|: 29,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0600
|
29,0530
En Düşük
28,9294
10:4031,6957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1456
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,7489
En Düşük
31,4821
10:401.896,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 12,10
|Açılış
|: 1.896,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,92
|
1.902,46
En Düşük
1.881,99
BIST En Aktif Hisseler10:40
|EDIP
|22,54
|79.884.287
|% 9,42
|
|KONKA
|46,80
|56.954.857
|% 6,36
|
|FONET
|7,15
|22.051.849
|% 6,24
|
|VAKKO
|75,90
|22.152.633
|% 6,15
|
|SKYMD
|13,05
|246.713.061
|% 5,41
|
|SAMAT
|55,10
|6.553.594
|% -9,97
|
|BEGYO
|3,95
|92.154.152
|% -9,82
|
|OTTO
|320,50
|30.768
|% -6,97
|
|CATES
|70,10
|605.009.543
|% -6,84
|
|EKOS
|31,70
|61.906.534
|% -5,82
|
|THYAO
|244,00
|1.244.324.915
|% 1,12
|
|AKBNK
|37,64
|852.409.282
|% 2,34
|
|YKBNK
|20,98
|674.581.694
|% 3,35
|
|ISCTR
|22,84
|663.490.485
|% 2,33
|
|CATES
|70,10
|605.009.543
|% -6,84
|
|EKGYO
|7,06
|254.850.703
|% 1,44
|
|YKBNK
|20,98
|674.581.694
|% 3,35
|
|ISCTR
|22,84
|663.490.485
|% 2,33
|
|BEGYO
|3,95
|92.154.152
|% -9,82
|
|AKBNK
|37,64
|852.409.282
|% 2,34
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0391
|29,0456
|% 0,24
|
|Euro
|31,6666
|31,6957
|% 0,46
|
|Sterlin
|36,5543
|36,7377
|% 0,22
|
|Frank
|33,2072
|33,4072
|% 0,29
|
|Riyal
|7,7206
|7,7593
|% 0,26
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,83
|23,85
|% 0,66
|
|Platin
|937,61
|941,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|995,71
|1.000,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,75
|74,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,46
|2.030,82
|% 0,66
|